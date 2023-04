Francesco Gabbani torna con la seconda stagione di “Ci vuole un fiore” trasmesso in prima serata questa sera su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda stasera, venerdì 14 aprile 2023.

Ci vuole un fiore 2023, stasera su Rai 1. Gli ospiti di Francesco Gabbani

Al via la seconda stagione di “Ci vuole un fiore”, il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana condotto da Francesco Gabbani in prima serata su Rai1. Venerdì 14 aprile dalle ore 21.30 appuntamento con la prima delle due puntate di questa seconda edizione: un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Padrone di casa ancora una volta Francesco Gabbani che, con un linguaggio diretto ma efficace, è pronto ad affrontare con i suoi ospiti tutte le tematiche ambientali protagoniste indiscusse del dibattito mondiale.

L’obiettivo del programma è proprio quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica su quelle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro di questo nostro meraviglioso Pianeta. Gabbani non sarà da solo, visto che in tutte e due le puntate ci saranno, come presenza fissa, Nino Frassica e Mario Tozzi.

Tantissimi poi gli ospiti della prima puntata che condivideranno il palcoscenico con Gabbani. A cominciare da Ornella Vanoni, Levante, Francesco Arca, Giusy Buscemi, Mr. Rain e Alfa. Con ognuno di loro il padrone di casa duetterà, ballerà e interpreterà suoi brani e anche degli ospiti il tutto grazie alla partecipazione di un corpo di ballo, coristi e di una band.

Ci vuole un fiore, le novità dello show di Francesco Gabbani

Non mancano le novità nella seconda edizione di “Ci vuole un fiore”, il programma dedicato all’ambiente condotto da Francesco Gabbani. Una delle novità di questa stagione c’è la presenza di un palcoscenico completamente rinnovato per regalare al pubblico da casa e in studio un’esperienza totalmente immersiva, un vero e proprio viaggio nella natura, mostrandola in tutta la sua bellezza.

Ricordiamo che “Ci vuole un fiore” è una produzione di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. Un programma di Lucio Wilson e Francesco Gabbani, scritto con Carmelo La Rocca, Duccio Forzano, Adriano Roncari, Giacomo Berdini, Manuela Mazzocchi, Matteo Catalano. La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Valeriano Chiaravalle; coreografie di Luca Paoloni. Produttore esecutivo per Rai1 Rossella Arcidiacono. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano.