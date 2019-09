Dopo il montepremi di 210.00 euro vinto in tv, oggi Christian Fregoni è stato ospite a Pomeriggio 5. Nella puntata di questo venerdì 13 settembre 2019, infatti, il sexy bagnino di Brescia di 27 anni si è fatto dare tranquillamente dello «gnoccone» da Barbara D’Urso. Poi, come se non bastasse, il campione – di recente eliminato a Caduta Libera – ha anche risposto così alla domanda «Sei single?»: «Eh sì, vedremo», la replica fornita in diretta tv su Canale 5 (video Mediaset).