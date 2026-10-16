Christian De Sica racconta con ironia cosa succede a casa sua quando arriva l’ora de “Il Paradiso delle Signore”, una delle fiction più amate del pomeriggio di Rai 1.

L’attore ha svelato che sua moglie è una grande appassionata della serie e che, quando inizia la puntata, tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano.

«Mia moglie è fissata con Il Paradiso delle Signore», ha raccontato De Sica, spiegando con il suo consueto tono ironico che alle quattro del pomeriggio in casa non si parla più.

Christian De Sica e la passione della moglie per Il Paradiso delle Signore

De Sica ha raccontato che, quando non lavora e si trova a casa nel pomeriggio, sa già cosa lo aspetta.

Sua moglie segue infatti con grande attenzione Il Paradiso delle Signore e difficilmente accetta distrazioni durante la messa in onda.

L’attore ha scherzato così:

«Quando sono le quattro, lei guarda Il Paradiso delle Signore. Alle quattro non si parla più».

Una vera e propria abitudine quotidiana che De Sica ha trasformato in un divertente racconto familiare.

Christian De Sica: “Adesso torno a casa alle sei e Il Paradiso delle Signore è già finito”

Il passaggio più divertente riguarda però il rapporto tra i suoi impegni lavorativi e la fiction di Rai 1. Christian De Sica ha spiegato di essere quasi contento, in questo periodo, di tornare a casa più tardi proprio perché, quando rientra verso le sei, la puntata de Il Paradiso delle Signore è ormai terminata.

Con ironia ha raccontato: «Adesso sto lavorando e torno a casa che sono le sei. Il Paradiso delle Signore è già finito».

Una battuta che fotografa bene il clima scherzoso del racconto, senza nascondere quanto la serie sia diventata un appuntamento fisso nella quotidianità della moglie.

Otto cani davanti alla televisione durante la fiction

De Sica ha poi aggiunto un dettaglio ancora più curioso. La moglie, oltre a seguire ogni giorno la fiction, si occupa anche di diversi cani salvati e adottati nel corso del tempo.

«Io ho otto cani», ha raccontato l’attore, spiegando che durante la messa in onda de Il Paradiso delle Signore la scena domestica diventa ancora più particolare.

La moglie segue la puntata con otto cani intorno, mentre lui osserva divertito il vero e proprio rituale che accompagna ogni pomeriggio la fiction.

Il Paradiso delle Signore continua a conquistare il pubblico

Le parole di Christian De Sica raccontano, seppur con tono ironico, quanto Il Paradiso delle Signore sia ormai entrato nelle abitudini quotidiane di tantissimi telespettatori.

La soap di Rai 1 continua infatti a rappresentare uno degli appuntamenti più riconoscibili del pomeriggio televisivo italiano, con un pubblico molto affezionato alle vicende dei protagonisti.

Anche nella casa di Christian De Sica, a quanto pare, la regola è chiara: quando inizia Il Paradiso delle Signore, la televisione non si tocca.

Christian De Sica: «A me non piace così tanto, ma mia moglie è tremenda»

Nel suo racconto De Sica ha anche ammesso, sempre scherzando, di non condividere fino in fondo la stessa passione. L’attore ha spiegato che a lui la fiction non entusiasma particolarmente, mentre sua moglie è decisamente più coinvolta e segue ogni episodio con grande attenzione.

È proprio questo contrasto a rendere divertente il racconto: da una parte la passione assoluta della moglie, dall’altra l’ironia di De Sica, che osserva da spettatore esterno un appuntamento diventato ormai intoccabile.