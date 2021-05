La mamma e influencer italiana dalla fama internazionale, Chiara Ferragni, festeggia gli anni questa settimana che si chiude con la domenica della festa della mamma, ma intanto deve contare i segni di una prima scottatura dovuta all’esposizione al sole. In questi giorni la blogger ha festeggiato in Toscana con il marito e amici e familiari più intimi, ma così come lei ha documentato via social in queste ore ha subito dei danni importanti alla pelle, per il fatto di essersi esposta molto al sole.

Chiara Ferragni festeggia tra familiari e amici

Ha compiuto 34 anni lo scorso 7 maggio 2021 e per l’occasione Chiara Ferragni si è dedicato un lungo weekend insieme al marito Fedez, le sorelle Francesca e Valentina, i figli Leone e Vittoria, in Maremma, nella regione Toscana. Per il weekend in corso i Ferragnez hanno scelto di alloggiare in un resort di lusso toscano con panoramica vista sul Tirreno e in totale immersione nella natura.

Nel corso del weekend, la blogger ha in particolare deciso di dedicarsi un picnic en plein air sull’erba, presso L’Andana – nella Tenuta La Badiola. Ma qualcosa è a quanto pare andato storto. O almeno questo è stando ai post dei festeggiamenti che la blogger ha condiviso via Instagram con il web. In un nuovo post, contenente due foto rispettivamente del prima e del dopo di una scottatura riportata in questi giorni, Chiara Ferragni appare dalla schiena rossa e gonfia. Il post inoltre riporta la seguente descrizione: “Loved having lunch in the sun”, “Ho amato pranzare al sole”. Parole sibilline riportate con tanto di emoticon di faccina ironica.

Le reazioni al post rivelatorio della blogger Chiara Ferragni

Le reazioni al post della scottatura di cui è diventata vittima Chiara Ferragni ha fatto incetta di like e commenti su Instagram. E non sono mancate stoccate per la blogger e consorte di Fedez. Come il messaggio postato da Veronica Ferraro in fatto di stile: “Amore capisco che ti piaccia la boccetta di chanel N•5, ma addirittura tatuartela…bah”. Poi emergono i messaggi di chi è incredulo circa gli effetti sortiti dalla bionda blogger cremonese per essersi esposta al sole e il semplice fatto di essere di carnagione molto chiara.