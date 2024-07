L’influencer Chiara Ferragni è pronta a chiudere la vicenda del pandoro Balocco. Nessun rincorso contro l’Antitrust e non solo pagherà 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate” per il caso delle uova pasquali.

Chiara Ferragni, caso Balocco e uova di Pasqua: pagherà 1,2 milioni a I Bambini delle Fate

Sta per calare il sipario sul Caso Balocco che ha letteralmente fatto crollare l’impero dorato di Chiara Ferragni, la influencer italiana più seguita al mondo. A dicembre 2023 è scoppiato il Pandoro Gate che ha stravolto la vita personale e privata dell’influencer. Le società Fenice e Tbs Crew sono state sanzionate per 400mila e per 675mila euro per la pubblicità legata al Pink Pandoro di Balocco griffato Chiara Ferragni.

La pubblicità condivisa e diffusa sui profili social dell’influencer era forviante: comprando il pandoro i consumatori avrebbero contribuito a donare all’ospedale Regina Margherita di Torino fondi da destinare all’acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing.

L’Agcm, l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, ha spiegato che le due società «hanno incassato la somma di oltre un milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino». Un “errore di comunicazione” a detta di Chiara Ferragni che pochi giorni dopo è comparsa in lacrime su Instagram.

Il Caso Balocco era oramai scoppiato diventando un caso mediatico e legale. Intanto è stata confermata anche la chiusura dell’istruttoria sul caso delle uova di Pasqua. Le società di Chiara Ferragni verseranno 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. L’Antitrust ha precisato: «devoluti a “I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio».

Chiara Ferragni, ad agosto chiude il negozio in Corso Como a Milano

Le notizie su Chiara Ferragni non finiscono qui. In queste ore si rincorre una indiscrezione circa il futuro del negozio di abbigliamento sito in via Capelli, fra Corso Como e piazza Gae Aulenti, a Milano. Lo store, inaugurato nel 2017, sta per abbassare le saracinesche: prevista la chiusura entro il mese di Agosto. Su Milano Corriere si legge: «dopo lo scandalo pandoro, il negozio non ha più fatto registrare il boom di presenze come era agli inizi». Non solo diverse persone hanno segnalato sui social «la presenza di alcuni capi d’abbigliamento del brand Ferragni nei mercati e negli outlet».