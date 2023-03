Chiara Ferragni, lo sfogo: da Sanremo a Fedez

Ad un mese di distanza circa dal successo di Sanremo, Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire. O meglio, a scrivere sui social. Poiché l’influencer ed imprenditrice non è certo avvezza al silenzio, i tanti followers che la seguono cominciavano a pensare che dovessero esserci motivi piuttosto seri che spiegassero la sua assenza dalle scene. Visto che poi suo marito Fedez, solo pochi giorni fa, aveva annunciato una pausa dai mezzi telematici, voci di una crisi nella coppia erano diventate sempre più insistenti. Ma come stanno davvero le cose?

Chiara Ferragni, lo sfogo social: il Festival di Sanremo

Nella giornata di Sabato 11 Marzo, in un lungo sfogo su Instagram, la sua piattaforma preferita, Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire e a spiegare com’è davvero la situazione in casa (e non solo) ai suoi milioni di fans. Per la prima volta la trentacinquenne, riguardo l’esperienza sanremese come co-conduttrice, ha ammesso che è stata “durissima” e che ha avuto una “grande paura di sbagliare”.

Subito dopo la kermesse canora, la nota influencer ha attraversato una crisi che l’ha portata a piangere spesso ma anche, per fortuna, a farsi consolare “da chi mi vuole bene veramente”. Tuttavia, stando sempre a quanto trapela dalle parole di Chiara, sembra che il peggio sia ormai passato e che la situazione volga al meglio.

E Fedez?

Forse inaspettatamente, nel suo lungo sfogo virtuale, la Ferragni non ha mai nominato, neanche una volta, il marito, il rapper Fedez. Ad ogni modo, seppur tra le righe, è sembrato di capire che il cantante non sia stato del tutto estraneo al difficile momento della donna.

Che ci sia davvero crisi fra di loro? Da qualche settimana Fedez, come da lui stesso annunciato, è assente dai social. Insomma, sembra che i Ferragnez non stiano attraversando il loro momento migliore, ma sicuramente stanno anche impegnando tutta la loro forza di volontà per uscirne al più presto.

Ecco le parole di Chiara:

Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia.

Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso.

Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro.

Lo ammetto tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta.

Certo a volte vorrei concedermi di dirmi “Chiara ci sei anche tu, oggi puoi essere fragile, puoi sbagliare, puoi essere tu quella che chiede aiuto”. Succederá, lo so. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c’è anche per me, e a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità. Vi vedo, vi leggo e vi sono grata.