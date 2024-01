Non è un buon momento per Chiara Ferragni per quanto riguarda i brand che si sono legati al suo nome. Dopo il caso pandoro della Balocco, ora tocca alla Coca Cola fare un passo indietro. Vediamo insieme cosa è successo.

Chiara Ferragni, la Coca Cola blocca lo spot previsto per gennaio

Sembrerebbe esser costata cara l’errata comunicazione sulla vendita del pandoro Balocco. Lo scorso anno Chiara Ferragni aveva stretto un accordo commerciale con la multinazionale piemontese per promuovere un prodotto il cui ricavato sarebbe andato ad un ospedale. Un fine benefico che però secondo l’Antitrust aveva sfruttato una comunicazione ingannevole e scorretta dato che la donazione non dipendeva dall’andamento delle vendite del pandoro bensì era stata fissata in precedenza. Per questo la Ferragni è stata multata di un milione di euro.

Per scusarsi aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ammetteva l’errore e prometteva di donare quella cifra. La somma andrà infatti ai bambini che hanno bisogno di cure. Dopo circa 20 giorni di assenza sui social, l’imprenditrice digitale era tornare a postare foto e video. Ora però sulle pagine di la Repubblica è arrivata una nuova indiscrezione: la Coca Cola avrebbe deciso di non mandare in onda uno spot girato con Chiara Ferragni. Un passo indietro importante che si somma ad alcuni brand che sembrerebbero aver abbandonato l’influencer. La pubblicità doveva essere trasmessa sulle principali reti nazionali a partite da fine gennaio e in concomitanza con il Festival di Sanremo.

La nota della Coca Cola

La Coca Cola ha deciso di replicare alle notizie diffuse dai media spiegando che è vero che esiste un materiale girato con la Ferragni e che, al momento, non verrà usato. Non si tratta quindi di una rottura completa ma di aspettare che le acque intorno all’imprenditrice digitale si calmino.

“Abbiamo lavorato con Chiara Ferragni in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti“.

Al momento Chiara Ferragni non ha replicato sui social.