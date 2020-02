Chiara Ferragni bloccata a Milano dal Coronavirus. Anche la fashion blogger nelle ultime ore si è vista costretta a rimandare una serie di impegni già programmati visto l’insorgere di una vera e propria epidemia che ha colpito il Nord Italia e in particolar modo la regione Lombardia. A Milano da 48 ore sembra di vivere in uno scenario apocalittico: palestre, discoteche, musei e scuole chiuse, le attività e i luoghi di aggregazione chiudono le saracinesche alle ore 18.00. Uno scenario di guerra, ma questa è l’ordinanza dei Comuni lombardi per cercare di fronteggiare il contagio da Coronavirus che nelle ultime ore ha contagiato più di 200 persone di cui 7 sono morte. Numeri allarmanti che hanno spinto la stessa Ferragni a riorganizzare tutta la sua agenda di impegni al punto da restare a Milano in compagnia del marito Fedez e del piccolo Leone. A comunicarlo è stata la stessa Chiara con un video pubblicato sulle sue Instagram Stories. Chiara Ferragni e l’allarme Coronavirus: “ascoltiamo le istituzioni”

Volevo aggiornarvi perchè in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi fino a mercoledì e poi sabato dovevo partire per questo safari che avevo organizzato qualche mese fa, ma per la situazione nel Nord Italia e principalmente in Lombardia per il Coronavirus non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia.

Con queste parole Chiara Ferragni annuncia ai suoi milioni di follower la decisione di annullare i prossimi impegni di lavoro a Parigi per restare a Milano con Fedez e il figlio Leone e tutta la sua famiglia. La paura del Coronavirus è tanta e la città di Milano nelle ultime ore sembra il set di “Apocalypse Now”.

La influencer poi invia un messaggio a tutti i suoi follower e al popolo italiano:

Volevo mandare un grosso in bocca al lupo a tutti e voglio dire a tutti di non perdere la calma in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai, ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme. Mando a tutti un grosso in bocca al lupo.