Chiara Ferragni è indubbiamente l’ospite più atteso della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa, in onda in questa domenica 3 marzo 2024. L’influencer e imprenditrice digitale si racconta nel salotto di Fabio Fazio sul NOVE.

Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio

Un’intervista molto attesa quella di Chiara Ferragni, soprattutto dopo lo scandalo legato al Pandoro Balocco e dopo la presunta separazione dal marito Fedez, dopo che quest’ultimo pare abbia lasciato il super antico di City Life, casa dove la coppia si è trasferita da qualche mese con i loro due pargoli Leone e Vittoria.

Il post prima della puntata

Prima della puntata di stasera la Ferragni sui social questa mattina ha scritto: “Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… Ma sono agitata ed è giusto e normale anche cosi.. Vi voglio bene. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche cosi, perchè sono io e sono vera. E se stasera non sarò “perfetta” come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità. Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna”.

Le parole di Chiara Ferragni

Dall’annuncio della sua presenza a Che Tempo Che Fa ad oggi, sui social il popolo della rete si è sempre chiesto cosa avrebbe detto la Ferragni. Un’intervista che in un primo momento è stata molto ostacolata. Durante l’intervista rilasciata in esclusiva a Fabio Fazio nella puntata odierna di Che Tempo Che Fa, la Ferragni ha dichiarato: “Per me è iniziato tutto il 15 dicembre 2023, il giorno della sentenza dell’antitrust. Fino a quel momento pensavo di aver fatto delle classiche mosse commerciali legate a operazioni di beneficenza, in totale buona fede. Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento.”