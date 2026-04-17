Chiara Balistreri torna a parlare e lo fa nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5. La sua è una testimonianza forte, dolorosa e carica di preoccupazione, arrivata dopo la decisione che ha riportato al centro del dibattito pubblico la sua vicenda personale.

Con parole nette e profonde, Chiara Balistreri affida alla trasmissione il suo stato d’animo e tutta la sua amarezza: “Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata”. Un racconto che si trasforma in un vero grido di aiuto, ma anche in una riflessione più ampia sul percorso di tante donne che trovano il coraggio di denunciare.

Chiara Balistreri a Verissimo: le parole sul dolore e sulla paura

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Chiara Balistreri esprime tutto il peso emotivo di questo momento. La sua voce è quella di una donna che non nasconde la sofferenza, ma che allo stesso tempo continua a esporsi pubblicamente per affermare la propria verità.

“Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”, dice Balistreri, sottolineando quanto la sua storia vada oltre il piano personale. Le sue parole raccontano infatti una ferita che coinvolge anche tutte quelle donne che si riconoscono nella sua esperienza e che vedono nella denuncia un primo passo verso la tutela e la libertà.

Lo sfogo di Chiara Balistreri: “È vergognoso”

Nel suo intervento, Chiara Balistreri non nasconde indignazione e delusione. “È vergognoso. Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare? Bisogna che una donna sia cosciente che non finisce tutto con la denuncia”, afferma.

Parole forti, che mettono in evidenza un senso di abbandono e una paura che non si esaurisce con l’atto della denuncia. Il suo sfogo richiama l’attenzione su un tema molto delicato: il percorso successivo che tante donne si trovano ad affrontare, spesso tra timori, incertezze e nuove difficoltà.

Il caso del suo ex fidanzato Gabriel Constantin

Chiara Balistreri è tornata a parlare dopo che il suo ex fidanzato, Gabriel Constantin, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.

È proprio questa decisione ad aver riacceso la sua angoscia e le sue preoccupazioni. “La cosa assurda è che gli siano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari”, dice nel corso dell’intervista.

Un passaggio che spiega con chiarezza il motivo del suo stato emotivo e del nuovo appello lanciato pubblicamente, prima sui social e ora davanti alle telecamere di Canale 5.

Chiara Balistreri: “Continuerò a parlare e a raccontare la verità”

Tra i passaggi più forti dell’intervista c’è anche quello in cui Chiara Balistreri ribadisce la volontà di non fermarsi. “Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità”.

Una dichiarazione che conferma la sua intenzione di non arretrare e di continuare a testimoniare ciò che ha vissuto. La sua presenza a Verissimo assume così anche il valore di una presa di posizione pubblica, in cui il racconto personale diventa strumento di consapevolezza e di denuncia.

L’appello di Chiara Balistreri a Verissimo

L’intervista a Verissimo si trasforma in un momento di grande intensità emotiva. Chiara Balistreri affida alla trasmissione non solo il suo dolore, ma anche una speranza che oggi appare ancora lontana: “Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’”.

È una frase che racchiude il senso più profondo del suo intervento televisivo. Da una parte la paura, la rabbia e il senso di sconfitta; dall’altra il desiderio di arrivare un giorno a una conclusione definitiva, capace di restituirle serenità.

Quando va in onda l’intervista di Chiara Balistreri a Verissimo

L’intervista di Chiara Balistreri a Verissimo andrà in onda sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente toccante e che riporterà al centro dell’attenzione una vicenda che continua a far discutere.

Attraverso il suo racconto, Chiara Balistreri torna a far sentire la propria voce in un contesto televisivo molto seguito, con l’obiettivo di condividere il proprio dolore ma anche di lanciare un messaggio forte a tutte le donne che vivono situazioni simili