Tutto pronto per la nuova stagione di “Chi vuol essere Milionario“, il game show campione d’ascolti condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Ecco la data di inizio e le novità dell’edizione 2020.

Chi vuol essere Milionario 2020 quando inizia su Canale 5

Gerry Scotti torna in prima serata da giovedì 10 settembre 2020 alle ore 21.25 su Canale 5 con la nuova edizione di “Chi vuol essere Milionario?“. Un ritorno molto atteso quello del game show conosciuto in tutto il mondo con il nome di “Who wants to be a Millionaire” che proprio due anni fa ha festeggiato “20 anni di vita”. Quest’anno anche la versione italiana del vendutissimo format televisivo celebra 20 anni dalla prima puntata andata in onda in Italia. Un “compleanno” speciale per il game show che sin dalla sua prima puntata è sempre stato condotto dall’insostituibile Gerry Scotti.

Il game show di successo di Canale 5 non cambia format: il concorrente è chiamato ad affrontare la lunga scalata delle 15 domande per cercare di portarsi a casa il montepremi finale da 1 milione di euro. Un percorso difficile, ma non per gli “only the brave” ossia solo i concorrenti più coraggiosi che armati di sangue freddo, intuito, talento e preparazione possono giocarsi la domanda finale.

Chi vuol essere Milionario 2020, domande e novità

Come sempre ogni concorrente ha diritto a 4 aiuti a cui ricorrere nei momenti di difficoltà: si tratta del “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito da Gerry Scotti chiamato a rispondere alla domanda. Poche le novità della ventesima edizione della versione italiana di “Chi vuol essere milionario” che quest’anno torna anche produttivamente in Italia.

A chi si aspettava qualche novità forse resterà deluso, anche se il segreto del successo del programma è nella completezza del suo format. In primis dal gioco, ma anche in altri fattori come la scenografia che non è mai cambiata, le luci blu e la sigla originale. Come non menzionare poi la celebre frase di Gerry Scotti: “è la tua risposta definitiva? L’accendiamo?”.

In queste 20 edizioni di “Chi vuol essere milionario” solo 4 sono i concorrenti che sono riusciti a raggiungere la domanda finale da 1 milione di euro. L’ultimo, in ordine temporale, è stato Enrico Remigio. Bisogna, invece, andare indietro di 19 anni per la prima vincitrice del game show: si tratta di Francesco Cinelli che nel 2001 ha risposto alla domanda da 1 milione di euro. Poi è stata la volta di Davide Pavesi nel 2004 e nel 2011 Michela De Paoli.

Chissà che quest’anno non possa esserci più di un concorrente capace di arrivare alla domanda finale!