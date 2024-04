Chi sostituisce Gaia De Martino ad Amici 23? Ecco chi è Aurora Ranvestel, la ballerina che al Serale, per tre settimane, “ballerà” per Gaia che si è fatta male al ginocchio. Il pubblico, i ragazzi della scuola, non erano concordi con la scelta della sostituzione proposta da Raimondo Todaro. Sono così nate molte polemiche, ma la produzione ha preso la sua decisione e così, come vi abbiamo anticipato, nella puntata del Serale del 13 Aprile, Aurora rappresenterà Gaia.

Nuovo infortunio al ginocchio. Tante lacrime e lo spettro dell’abbandono ad un passo dal sogno. Poi arriva la proposta di Todaro. Chi sostituisce Gaia De Martino ad Amici 23? La ballerina che balla al posto della collega è Aurora Ranvestel. Abbiamo visto mentre si è presentata alla squadra nel day time.

Cosa succederà nelle prossime settimane? Ebbene Aurora ballerà per Gaia nelle puntate del Serale di Amici 23. Abbiamo avuto riprova di ciò grazie alle anticipazioni della nuova puntata del Serale del talent di Maria De Filippi che ci hanno fornito le talpe di Amici News. Cosa accadrà nella puntata di sabato 13 Aprile? Sostanzialmente nulla di rilevante, almeno per ora. Gaia verrà portata in braccio in studio da due addetti della produzione. Aurora si siederà vicino a lei e nelle foto sul led comparirà la sua foto accanto a quella di Gaia con la scritta: “balla per”. Questo sabato, però, non vedremo la ballerina di latino esibirsi. Le talpe non hanno riferito di un suo ingresso sul palco. Dovremo quindi attendere ancora per vederla danzare davvero davanti a tutti.

Chi è Aurora, la sostituta di Gaia per il Serale di Amici 23?

Chi è Aurora Ranvestel? Cosa sappiamo su di lei? In primis che è una ballerina di latino, originaria di Bagheria, di soli 20 anni. Gli appassionati del talent di Maria De Filippi la conoscono già perché partecipò alla scorsa edizione, ma fu costretta ad abbandonare per infortunio.

Nel suo curriculum notiamo che ha vinto numerose gare di latino americano e che insegna alla Universal Dance Palermo.