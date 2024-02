Chi sono I Santi Francesi? Il duo composto dal cantante e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista, bassista e corista Mario Francese è noto al pubblico dei talent. Alessandro De Santis ha partecipato ad Amici e poi, sempre insieme a Mario Francese, ha vinto X Factor. Ecco pertanto cosa sappiamo sul duo, amato da tantissimi fan, che approda a Sanremo 2024.

Chi sono i Santi Francesi? Le informazioni

Chi sono I Santi Francesi? Il duo è composto, come dicevamo, da Alessandro De Santis e da Mario Francese. Conoscendo i nomi dei due protagonisti risulta chiaro anche il nome della band. Esso deriva dall’unione dei due cognomi.

Alessandro De Santis è nato a Cuorgné nel 1998. Di lui sappiamo che è felicemente fidanzato di Matilda De Angelis, l’attrice nota per diverse serie tv. Ha frequentato il liceo scientifico e non ha mai abbandonato il suo lato artistico e l’amore per la musica.

Mario Lorenzo Francese è nato ad Ivrea ed è un musicista e produttore. Della sua vita privata sappiamo ben poco. Non vi sono gossip su di lui come invece ve ne sono su Alessandro.

Da Amici a X Factor: i The Jab sono diventati I Santi Francesi

Il duo partecipò insieme anche ad Amici di Maria De Filippi, nella stessa edizione di Irama. A quell’epoca la band era quella dei The Jab. Tutti andavano pazzi per loro. L’edizione però fu vinta da Irama. Dopo quell’esperienza televisiva Alessandro e Mario hanno continuato a fare musica e hanno cercato una seconda possibilità ad X Factor, talent che hanno vinto.

La carriera inizia sotto forma di un trio. I The Jab erano composti da: Davide Buono, Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Insieme hanno debuttato nell’ormai lontano 2016 esibendosi in locali piemontesi e a festival locali e si sono aggiudicati la vittoria del Liga Rock Park contest con la possibilità di aprire un concerto di Luciano Ligabue. Nel 2017 la band ha superato i provini per accedere al talent Amici di Maria De Filippi, senza però accedere al Serale.

Successivamente Alessandro e Mario si sono presentati a X Factor con il nome de I Santi Francesi e hanno vinto il talent riscuotendo grande successo. Poi hanno infine deciso di partecipare ad Sanremo Giovani e sono riusciti a rientrare nella rosa dei Big in gara al Festival 2024 condotto da Amadeus.