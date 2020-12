Chi sono i Finalisti di X Factor 2020? Dopo centinaia e centinaia di provini, dopo un percorso ricco di colpi di scena ed innumerevoli sfide da vincere, solo 4 artisti sono giunti ad un passo dal loro obiettivo. Chi si giocherà il tutto e per tutto, ovvero la realizzazione di un sogno, durante l’ultima puntata del talent targato Sky? Chi ha più speranze di vincere X Factor 2020?

X Factor 2020 finalisti: una semifinale al cardiopalma

Manca poco, anzi, pochissimo, alla Finale di X Factor 2020. L’attesissima ultima puntata del talent di Sky, per ovvie ragioni, visto il particolare momento che stiamo vivendo, non sarà uguale a quella che abbiamo visto gli altri anni. Nonostante ciò sarà comunque un punto di arrivo e partenza molto ambito e agognato.

I cantanti che, dopo mille peripezie, sono riusciti ad agguantarla, con una semifinale al cardiopalma, non vedono l’ora di salire sul palco. Tutti loro sperano di vincere, ma solo uno potrà potarsi a casa il titolo. Nonostante ciò saranno poi i fruitori di musica nei mesi avvenire a stabilire realmente quale artista sia davvero piaciuto o meno. Chi uscirà vincitore da X Factor dovrà infatti mostrare di aver saputo sfruttare quel trampolino di lancio nel migliore dei modi e convincere il pubblico singolo dopo singolo. Non è detto, però, che fra gli altri artisti non possano emergere altre preferenze. Gli occhi saranno dunque puntati sulle classifiche musicali.

Detto ciò chi si giocherà il tutto e per tutto durante la Finale? Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, i quattro giudici, hanno tutti un loro rappresentante in gara. Per Emma c’è Blind, per Mika, invece, c’è Naip, mentre per Hell Raton c’è Casadilegno. Per finire, invece, per Manuel Agnelli, il giudice più discusso di questa edizione, ci sono i Little Pieces of Marmelade.

Blind ha rischiato ancora una volta di non raggiungere la Finale. Il cantante in gara nella squadra di Emma ha affrontato nuovamente, durante la Semifinale, uno spareggio al cardiopalma. Ad essere eliminata è stata, però, la bravissima Mydrama.

Chi sono i finalisti? Conosciamoli meglio

Sul palco della Finale di X Factor 2020 si esibiranno quindi 4 artisti pronti a duellare, ma soprattutto a far brillare tutto il loro talento, per vincere il talent. Chi sono? Conosciamoli un po’ di più.

Blind, team Emma Marrone

Franco Rujan, ovvero Blind, è un giovane talentuoso di solo 20 anni. Franco vive a Ponte San Giovanni un quartiere alla periferia di Perugia. La musica, per lui, è la possibilità di riscattarsi facendo ciò che ama. Il suo passato turbolento si infiamma in singoli come: Cuore Nero, Affari Tuoi e Cicatrici. Proprio con Cuore Nero Blind ha fatto sì che i giudici lo scegliessero alle audizioni. Il singolo è piaciuto anche al pubblico tanto da continuare ad essere in classifica su iTunes fin dalle prime settimane.

Casadilego, team Hell Raton

Elisa Coclite, la giovanissima cantante di soli diciassette anni, è originaria della provincia di Teramo. Casadilego proviene da un paesino che si chiama Bellante. La ragazza dalla voce melodiosa studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Fra i suoi inediti vi sono: Vittoria e Lontanissimo.

Little Pieces of Marmelade, team Manuel Agnelli

Daniele, venticinquenne insegnante di chitarra, e Francesco, ventiguattrenne sound engineer, sono i Little Pieces of Marmelade. Entrambi provengono da Filottrano, Ancona. I loro inediti? One Cup of Happines, LPOM e Digital Cramps.

NAIP, team MIKA

Nessun Artista in Particolare è un’artista improbabile, ovvero Michelangelo Mercuri, trentenne di Lamezia Terme che vive a Bologna, è nel team di Mika. Bravissimo polistrumentista, NAIP ha presentato 3 inediti: Attenti al Loop, Oh Oh Oh e Partecipo.

Chi sarò il vincitore di X Factor 2020?

Controllando le classifiche musicali, per avere una idea di come potrà andare la Finale, sembrerebbe che a trionfare possa essere l’artista scelto da Emma Marrone. Blind è sempre rimasto su iTunes in posizioni abbastanza alte. Nessuno degli altri finalisti lo ha davvero raggiunto o superato.

Meglio di lui stanno facendo i Melancholia, eliminati prima della semifinale fra grandi polemiche. Per molti sono loro i veri vincitori del talent.