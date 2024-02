Chi sono i Bnkr44, cantanti in gara a Sanremo 2024: nomi, canzoni e social

I Bnkr44 sono tra i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024. La band si è classificata tra le prime tre posizioni di Sanremo Giovani (insieme a Clara e ai Santi Francesi) aggiudicandosi quindi la partecipazione alla kermesse musicale dalla porta principale. Vediamo insieme da chi è composto il collettivo musicale e quali sono le canzoni di maggior successo.

Chi sono i Bnkr44, Sanremo 2024: i nomi del collettivo

I Bnkr44 sono tra gli esordienti al Festival di Sanremo. Il loro nome si pronuncia Bunker Quarantaquattro e si tratta di un collettivo musicale formato nel 2019 da alcuni ragazzi di Villanova, frazione di Empoli. Il Bnkr (o Bunker) altro non è che un centro sociale toscano in cui si esibiscono le giovani band ed è gestito da Gherardo, manager del gruppo. Il 4 invece indica il 4 aprile del 2019, giorno in cui è nato il loro progetto musicale.

Fanno parte dei Bnkr44: Fares (Pietro Serafini); Erin (Dario Lombardi); Caph (Marco Vittiglio); JxN (Jacopo Adamo); Faster (Andrea Locci) e Piccolo (Duccio Caponi). I giovani sono tutti nati tra il 2000 e il 2001.

Nel 2019, esce il loro primo album dal titolo ‘44.deluxe‘, due anni dopo è la volta dell’Ep

‘Farsi male a noi va bene‘. Tra i loro singoli di maggior successo ci sono ‘Per non sentire la noia‘ (in collaborazione con JVLI), ‘Guida spericolata‘ e ‘Mezzanotte‘. il collettivo ha poi pubblicato il suo terzo album, ‘Fuoristrada‘. Vincono Sanremo Giovani con ‘Effetti speciali‘ e a dicembre del 2023, insieme a LaSad, pubblicano il singolo ‘Memoria‘.

Il collettivo suona un genere indie-pop-punk e i componenti amano avere un look molto trasgressivo con lunghe creste rosse e capelli blu. Sui social è possibile notare l’amicizia con Holy Francisco, ex allievo di Amici.

A Sanremo con Sethu nel 2023 e ora in gara

I Bknr44 sono già saliti sul palco dell’Ariston. Lo scorso anno, nella serata dei duetti, si sono esibiti insieme a Sethu con la cover del brano ‘Charlie fa surf‘.

Quest’anno sono in gara con il brano ‘Governo punk‘ in cui racconteranno chi sono e la realtà di provincia in cui vivono. Nella serata dei duetti faranno coppia con Pino D’Angiò con la sua hit ‘Ma quale idea‘. Il loro nome su instagram è @bnkr44, e il collettivo è seguito da circa 60 mila follower. Da aprile, saranno in tour con “I love Villanova tour“.