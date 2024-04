Peppe Di Napoli è uno dei concorrenti ‘nip’ di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. L’uomo è sbarcato in Honduras ed è pronto a mettersi in gioco. Scopriamo insieme chi è e per cosa è diventato famoso sui social.

Peppe Di Napoli concorrente dell’Isola dei Famosi: il successo tramite il web

Peppe Di Napoli ha conquistato tutti grazie ai suoi filmati sul profilo social. Nato a Napoli il 1 marzo del 1973, deve tutto al suo lavoro. Giuseppe, conosciuto da tutti come ‘Peppe’, si alza all’una di notte per andare al mercato a scegliere il pesce. Sin da quando aveva 6 anni infatti accompagnava suo padre da cui ha imparato le tecniche per selezionare e preparare il pesce fresco. È un pescivendolo da quattro generazioni. Nel 1985 ha aperto la sua prima impresa, la “Pescheria di Napoli”, che oggi è diventata un punto di riferimento in città non solo per la qualità di ciò che vende.

Nel video di presentazione dell’Isola dei Famosi ha detto: “Napoli ha tre cose belle: il Vesuvio, le sfogliatelle e Peppe Di Napoli“. Non è la sua prima partecipazione in tv. In passato lo abbiamo visto in alcune puntate de “La prova del cuoco” ed è il protagonista dello show “Do you like pesce?” su Discovery+.

Vita privata e social

Per quanto riguarda la sua vita privata, Peppe Di Napoli è sposato con Brunella e ha due figli. Aurora, la più grande, si sta occupando ora delle gestione dei social mentre suo padre è in Honduras. Il più piccolo invece si chiama Alessandro e lavora in pescheria. ‘A cascata‘ è una delle frasi più celebri che Peppe Di Napoli ripete nei suoi video. Filmati diventati virali al punto che il suo profilo instagram, nome utente @pescheriadinapoli è seguito da oltre 200 mila follower. Quello tiktok, nome utente @pescheriadinapoli_, oltre 307 mila seguaci.