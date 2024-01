Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna in diretta con una nuova imperdibile puntata. Il programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse è pronto a fare compagnia ai telespettatori nella puntata di stasera, mercoledì 24 gennaio 2024.

Chi l’ha visto, stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 24 gennaio 2024

Mercoledì 24 gennaio 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Nella puntata di stasera il caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi. La mamma della ragazza ha fatto una domanda diretta a Simone, il fidanzato della figlia. “Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?”, la domanda che la mamma della ragazza uccisa ha fatto al fidanzato della figlia durante la puntata. Cosa è successo ad Andreea?

Sono tanti, troppi i dubbi sul ritrovamento del corpo senza vita della giovane atleta. Come è possibile che il corpo sia rimasto nel casale senza che nessuno lo abbia visto? Possibile che la campionessa di tiro a segno sia stata portata nel casale dopo essere stata uccisa?

Chi l’ha visto diretta del 24 gennaio 2024

Non solo, durante la diretta di mercoledì 24 gennaio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa di Domenico Manzo. L’uomo è sparito nel nulla durante la festa di compleanno della figlia Romina. In studio le sorelle che non hanno mai abbandonato la nipote, neanche quando è stata iscritta nel registro degli indagati. E ancora il caso di Dora Lagreca: la mamma e la sorella si battono affinché il caso non venga chiuso.

Naturalmente durante la diretta spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Come sempre anche il pubblico da casa e i milioni di telespettatori sono parte attiva del programma visto che possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

L'appuntamento con Chi l'ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.