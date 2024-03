Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti della terza rete Rai. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 13 marzo 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Mercoledì 13 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Nella puntata di stasera Federica Sciarelli torna sul caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da un’intera famiglia di Pontecagnano.

Durante la puntata spazio a documenti inediti che sono venuti alla luce a pochi giorni dall’inizio del processo. In diretta in studio ospiti di Federica Sciarelli ci saranno i genitori della donna fatta scomparire.

"Verità e giustizia per Andreea": Grande partecipazione in serata a #Jesi alla fiaccolata annunciata dalla mamma della giovane donna scomparsa il #12marzo 2022, il cui corpo è stato ritrovato a #Castelplanio, quasi due anni dopo. #chilhavisto→https://t.co/2QbVeh7PiI pic.twitter.com/kKmP2dCaUk — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 12, 2024

Chi l’ha visto diretta del 13 marzo 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 13 marzo 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche del caso di Antonella Di Massa: per undici giorni diventa un fantasma, poi il ritrovamento degli inviati della trasmissione: dov’era la mamma di Ischia? Cosa è successo in quegli undici giorni? Durante la puntata spazio anche alla storia di di Maria Chindamo, l’imprenditrice fatta sparire mentre andava a lavorare nei suoi terreni. Per la prima volta ascolteremo le parole della figlia più piccola di Maria Chindamo: “Voglio fare il carabiniere”, dice Letizia con orgoglio.

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.