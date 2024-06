Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata trasmessa in diretta stasera, mercoledì 5 giugno 2024.

Mercoledì 5 giugno 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova diretta di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli è pronta, ancora una volta, a raccontare le storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della tragica storia di Willy Branchi, il ragazzo di 18 anni ucciso. Il corpo senza vita di Willy Branchi è stato poi abbandonato sulla riva del Po, a Goro. A distanza di 35 anni da quella tragedia si torna a parlare del caso dopo una lettera anonima che potrebbe aiutare a scoprire il colpevole. Durante la puntata spazio non solo alla lettera anonima, ma anche a documenti e testimonianze inedite sulla vicenda.

Nella prossima puntata Una lettera anonima farà scoprire chi ha ucciso Willy Branchi? Mercoledì #5giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #4giugno pic.twitter.com/wy8Sh6127U — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 4, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 5 giugno 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 5 giugno 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della storia di Carmine. Carmine sta per diventare padre ed era innamorato della sua compagna. Un giorno doveva andarla a prenderla all’università, ma quel giorno lei lo aspetta invano. Improvvisamente Carmine sparisce, ma non è dato sapere che fine abbia fatto. A Chi l’ha visto l’appello della madre e della sorella per chiedere aiuto.

Naturalmente durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.