Torna l'appuntamento con "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 5 marzo 2025

Mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera l’omicidio di Pierina Paganelli: al momento Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento. Cosa ha fatto in quel garage la notte della morte di Pierina? La donna agli inquirenti ha risposto “non ricordo”. Documenti inediti al centro della puntata di stasera di Chi l’ha visto con Federica Sciarelli che torna ad occuparsi anche della morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza non si è suicidata. E ora c’è bisogno di “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento”, dice il Procuratore di Trieste. E allora, che cosa è successo a Liliana? Chi l’ha uccisa?.

Spazio anche alla morte di Mara Favro dopo la scoperta di alcuni resti rinvenuti vicino al depuratore di Gravere. Sono tanti i dubbi ancora da chiarire: come Mara è arrivata in quel luogo? Possibile che qualcuno abbia cercato di occultare il cadavere? Nel frattempo, dopo la testimonianza di un amico, sono molti i dubbi sui messaggi inviati la notte in cui è scomparsa: li ha mandati lei o qualcuno ha usato il suo cellulare per depistare? In studio in diretta Fabrizio Pace, il consulente della famiglia.

Chi l’ha visto, la diretta del 5 marzo 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 5 marzo 2025, Federica Sciarelli si occupa nuovamente della morte di Andrea, lo studente di informatica a Perugia. Nuove segnalazioni giunte alla trasmissione complicano ancora il quadro attorno allo studente. Cosa è successo ad Andrea? Era davvero entrato in un giro pericoloso?

Durante la lunga diretta come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.