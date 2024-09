Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma di Federica Sciarelli trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 25 settembre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 25 settembre 2024

Mercoledì 25 settembre 2024 dalle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche stasera Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Amedeo Matacena e della madre morti a soli tre mesi di distanza. La Procura di Reggio Calabria ha indagato l’ultima compagna per omicidio (e altri dieci reati). Ma chi è Maria Pia Tropepi? Spazio poi alla scomparsa di Michael, il ragazzo sparito a Luogosanto in Sardegna due mesi fa.

Che fine ha fatto Michael? Dopo una semplice passeggiata il ragazzo non ha più fatto ritorno a casa, anche se i suoi vestiti vengono ritrovati su un muretto. Cosa gli è successo? Ospite in studio la mamma di Michael.

Chi l’ha visto, la diretta del 25 settembre 2024

Non solo, durante la nuova puntata della nuova edizione di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 25 settembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Simone, raggirato per otto anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. Il programma è riuscito a rintracciare questa “Enriquetta” grazie a un telespettatore raggirato a sua volta. Ora la donna indagata per istigazione al suicidio.

