Come ogni Mercoledì, la prima serata di Rai Tre è interamente occupata dallo storico programma Chi l’ha visto?, che si occupa di ritrovare persone scomparse e di aiutare gli inquirenti a risolvere difficili casi di omicidio. Conduce in studio Federica Sciarelli, che si avvale anche della consulenza di esperti pronti a dare un contributo affinché ogni situazione trattata si risolva in maniera positiva. Chi l’ha visto?, del resto, è una delle trasmissioni cosiddette “di servizio” più longeve e seguite della tv italiana, proprio per l’efficacia e l’aiuto concreto che fornisce a famiglie e operatori. Di seguito vi diamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 29 Marzo (inizio ore 21.25 circa).

Chi l’ha visto? Anticipazioni stasera, 29 Marzo: il caso di Greta Spreafico

Greta Spreafico è una cantante rock originaria di Erba, una cittadina in provincia di Como. Dallo scorso 4 Giugno di lei si sono perse completamente le tracce. La donna si trovava a Porto Tolle (Rovigo) per vendere una casa che aveva ereditato dal nonno ma da allora non se ne è saputo più nulla.

Da qualche giorno la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e indagato un sospettato. Oggi il caso di Greta troverà ampio rilievo nella puntata di Chi l’ha visto?, dove si cercherà di fare luce sugli ultimi spostamenti dell’artista, tentando anche di capire se e con chi abbia avuto dei contatti.

Ma perché qualcuno avrebbe dovuto uccidere la Spreafico? Ci sono forse alcuni lati meno conosciuti della sua vita? Se ne parlerà in trasmissione dove, come al solito, si potrà intervenire anche da casa se si ritiene di avere informazioni utili a riguardo.

Raffaele e altre storie

Oltre alla scomparsa di Greta Scarano, Chi l’ha visto? si occuperà anche di altre persone e vicende. Si tornerà a parlare, fra l’altro, di Raffaele, l’accumulatore seriale che sembrava scomparso e che, invece, si trovava nella propria camera da letto sepolto dai rifiuti.