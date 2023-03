Come i tanti affezionati seguaci sanno perfettamente, il Mercoledì sera di Rai Tre significa Chi l’ha visto? Lo storico programma attualmente condotto da Federica Sciarelli, si conferma come uno dei più apprezzati della categoria cosiddetta “di servizio” e registra sempre ottimi ascolti. Anche nella puntata del 22 Marzo si torna a parlare e a cercare di risolvere alcuni dei casi di scomparsa o di assassinio più ingarbugliati degli ultimi tempi. Ecco alcune anticipazioni.

“Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3, anticipazioni del 22 marzo: il caso di Liliana Resinovich

L’argomento clou della puntata di Chi l’ha visto? che andrà in onda il 22 Marzo, sarà quello relativo alla scomparsa e alla morte ancora misteriosa di Liliana Resinovich. La sessantatreenne fu rinvenuta cadavere nel boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste il 5 Gennaio 2022, dopo che dal 21 Dicembre se ne erano perse completamente le tracce.

I risvolti della vicenda

Lo scorso Febbraio il caso è stato chiuso e dichiarato un suicidio per soffocamento ma il fratello della donna, Sergio, e l’avvocato Nicodemo Gentile, proprio in questi giorni stanno depositando l’opposizione all’archiviazione. Convinti che Lilly, come la chiamavano tutti, non si sia tolta la vita, entrambi ritengono che si sia invece trattato di omicidio.

Chi ha seguito la vicenda dall’inizio, sa bene che i maggiori sospetti si erano concentrati fin da subito sul marito di lei Sebastiano Visintin e poi anche su Claudio Sterpin, l’uomo che afferma di essere stato l’amante della vittima.

Cosa non torna, oggettivamente, in questa storia? E stato accertato che Lilly è morta per asfissia: possibile che abbia fatto tutto da sola?

Se ne parlerà a Chi l’ha visto?.

Dove e quando va in onda “Chi l’ha visto?”

Chi l’ha visto? è l’appuntamento fisso della prima serata di ogni Mercoledì di Rai Tre. Il programma inizia intorno alla 21.20.

Potete vedere la trasmissione anche sulla piattaforma del tutto gratuita di RaiPlay, dove basta registrarsi per accedere liberamente ai propri programmi Rai preferiti.