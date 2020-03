L’emergenza sanitaria Coronavirus non ferma “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Ampio spazio all’epidemia, ma anche ai casi di persone scomparse e di cronaca nera. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 11 marzo 2020.

Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto", il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata l’emergenza sanitaria da Coronavirus che nelle ultime settimane ha colpito l’Italia e in particolare le regioni della Lombardia e Veneto. Non si fermano i contagi e i decessi legati a questa epidemia che ha spinto il Governo e il Premier Giuseppe Conte a delle misure restrittive che hanno trasformato il nostro Paese in una grande “zona rossa”. Divieti per chi entra ed esce dalla propria città fatta eccezione per motivi di lavoro, di salute o in casi particolari. Uno scenario apocalittico e c’è chi parla di “terza guerra mondiale” con supermercati presi d’assalto e milioni di italiani in isolamento al grido di #iorestoacasa come ha richiesto lo Stato. Durante la puntata non mancheranno poi le richieste di aiuto e gli appelli dei familiari degli scomparsi.

