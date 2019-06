“Chi l’ha visto” torna in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli torna al timone di una nuova puntata del programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera. Come sempre al centro della puntata vicende di cronaca ed attualità. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 19 giugno 2019.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 19 giugno

Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Nella puntata si tornerà a parlare di truffe romantiche visto che il grande successo e riscontro da parte del pubblico. Dopo la storia di Maurizio Aiello, volto noto della soap “Un posto al sole”, un altro attore è stato protagonista di una truffa romantica. Le sue foto, infatti, sono state rubate e inviate a varie donne con il solo obiettivo di raggirare. Dopo il caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, sono tantissime le persone che stanno denunciando casi di truffe affettive; persone che hanno creduto all’esistenza del principe azzurro arrivando perfino a donargli i propri risparmi.

Non solo durante la puntata si parlerà anche del caso dei ragazzi della maglietta rosa recante la scritta Cinema America: si tratta di un gruppo di ragazzi aggrediti e picchiati al centro di Roma.

Chi l’ha visto streaming

Ricordiamo che Chi l’ha visto può essere seguito anche in streaming. Per chi non dovesse essere a casa, può seguire il programma di successo condotto da Federica Sciarelli collegandosi al sito ufficiale RaiPlay oppure tramite la nostra App ufficiale SuperGuida Tv disponibile e gratuita sia per i dispositivi iOS che Android.

Chi, invece, vuole partecipare come pubblico al programma, può farlo contattando la redazione tramite i canali social ufficiali:

