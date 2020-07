“Chi l’ha visto“ di Federica Sciarelli torna su Rai3 con l’ultima puntata della stagione. Il programma cult del mercoledì sera della Rai è pronto a salutare i telespettatori con l’ultimo imperdibile appuntamento. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 29 luglio 2020 in prima serata su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 29 luglio 2020

Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro dell’ultimo appuntamento della stagione c’è il serial killer Zakaria Ismaini. Federica Sciarelli si occupa della storia del giovane palestrato che adescava le sue vittime su internet; il ragazzo dopo averle contattate sui social organizzava degli appuntamenti che si concludevano con un delitto. Per questo motivo Zakaria Ismaini si trova in carcere con l’accusa di triplice omicidio.

In realtà gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’intera vicenda visto che si ipotizza che l’uomo possa aver ucciso molte più vittime nell’arco di tempo che va dal 2008 al 2015. Per questo motivo la conduttrice è pronta a chiedere aiuto anche ai telespettatori nel caso fossero a conoscenza di ulteriori dettagli sulla vicenda o siano mai entrati in contatto con il killer.

Chi l’ha visto puntate e streaming

Ultimo appuntamento stagionale per “Chi l’ha visto”, il programma di grandissimo successo condotto da Federica Sciarelli. Nonostante l’arrivo dell’estate la conduttrice e giornalista è andata avanti per tutto il mese di Luglio, ma questa sera è pronta a salutare i telespettatori.

Si conclude così una stagione ricca di successi, ma a settembre la Sciarelli è stata riconfermata al timone del programma che ogni mercoledì è tra i programmi più visti della serata con ascolti che superano il 10% di share e tra i più twittati sui social con gli hashtag #chilhavisto e #chilhavisters.

In attesa della nuova edizione, prevista per il mese di Settembre, i fan del programma potranno rivedere o recuperare le vecchie puntate tramite la piattaforma online di RaiPlay oppure tramite l’ App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

