Chi l'ha visto, il programma campione d'ascolti presentato da Federica Sciarelli, torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 17 aprile 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 17 aprile 2024

Mercoledì 17 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli si occupa della morte di Valeria Pandolfo. In una vecchia chat il compagno Marcus aveva scritto di aver ucciso la fidanzata con del veleno per topi. A distanza di tempo l’uomo ha ammesso che era solo uno «era uno scherzo, per me un bellissimo scherzo». Allora chi ha ucciso la quarantenne siracusana morta nel maggio 2021 a Prata Sannita, nel casertano?

Nella prossima puntata La strana morte di Valeria Pandolfo: “Era uno scherzo…”, Marcus e la chat sul veleno alla compagna Mercoledì #17aprile alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #16aprile — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 16, 2024

Chi l’ha visto diretta del 17 aprile 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 17 aprile 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della storia di Luca Ventre con documenti e immagini drammatiche e inedite. Il ragazzo è morto mentre si trovava nell’ambasciata italiana a Montevideo. In studio arriva il fratello alla ricerca della verità. Infine si parla del caso di Franco, l’uomo sparito dopo essere stato ingannato via social da una finta Dua Lipa.

Naturalmente durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.