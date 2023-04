Ogni Mercoledì sera, e lo sanno bene i tanti affezionati telespettatori che non se ne perdono una puntata, su Rai Tre si rinnova l’appuntamento con Chi l’ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli, sebbene in onda ormai da decenni, resta uno di quelli di maggior successo della rete. Formula vincente, come si suol dire, non si cambia. Di seguito vi diamo le anticipazioni sulla puntata di questa sera, Mercoledì 12 Aprile (con inizio alle ore 21.25 circa).

Chi l’ha visto? puntata del 12 Aprile: i casi di stasera, le news e le novità sugli scomparsi

Anche nella puntata del 12 Aprile Chi l’ha visto? si occuperà di più casi di scomparsa, ma a tenere banco sarà quello, decisamente inquietante, che coinvolge nel complesso tre persone.

La conduttrice, con il supporto di esperti in vari campi, indagherà su quanto accaduto a due fratelli, Giampiero e Franco, e ad una donna trasferitasi a casa loro. Dopo l’arrivo della signora in questione, i due congiunti sono andati in rovina e sono stati costretti a mettere in vendita le loro proprietà. Tuttavia Franco è morto mentre di Giampiero se ne è persa ogni traccia. Subito dopo la vendita della casa infatti, è letteralmente svanito nel nulla. Si cercherà di fare luce su quanto accaduto, di scoprire se Giampiero è ancora vivo e dove possa trovarsi oggi, e quale ruolo abbia avuto, se lo ha avuto, la donna entrata nelle loro vite e nella loro dimora.

Questa sera a “Chi l’ha Visto?” si parlerà anche di Jessika, 17 anni, scomparsa l’11 gennaio da Orezzo, frazione di Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riferito, sarebbe stata avvistata a Trevignano, in provincia di Roma, una zona che recentemente è stata sotto i riflettori per alcune visioni della Vergine Maria, con lacrime d’acqua e sangue provenienti da una statua acquistata a Medjiugorje, collegata alla veggente Gisella Cardia. Inoltre, alcune testimonianze suggeriscono che Jessika potrebbe trovarsi nel convento di Bassano Romano, in Romania, presso un membro della famiglia, o in Polonia.

Federica Sciarelli fornirà notizie aggiornate anche sulla scomparsa di Chaama, 15enne di Orzinuovi in provincia di Brescia, scappata dalla sua abitazione il martedì precedente dopo che i genitori le avevano sottratto il cellulare.

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017, Niccolò Ciatti, 21 anni, di Scandicci (provincia di Firenze), è stato ferito gravemente all’esterno di una discoteca di Llorent de Mar, in Spagna. Un solo calcio alla testa ha causato un edema cerebrale che alla fine lo ha portato alla morte. Il responsabile di questa tragedia è il ceceno Rassoul Bissoultanov, che non ha un movente chiaro. L’assassino è stato condannato a 23 anni di carcere ed è in fuga da nove mesi. Non si sa ancora dove si trovi l’evaso, professionista di wrestling e arti marziali, condannato sia in Spagna che in Italia. Federica Sciarelli ripercorrerà il caso e ospiterà Luigi Ciatti, il padre di Niccolò.

Il contributo del pubblico

Chi l’ha visto? è un programma “di servizio” che cerca di rintracciare persone scomparse. Per farlo si avvale delle testimonianze di familiari e conoscenti, ma anche del contributo del pubblico.

Chiunque infatti, quindi gli spettatori da casa, è chiamato a dare il proprio aiuto nel caso sappia qualcosa riguardo ai casi trattati in studio. Vi ricordiamo qual è il numero di telefono da comporre per dare una mano alle indagini: 068262.