“Chi l’ha visto“, il programma dedicato a casi di cronaca nere, scomparse ed attualità condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli torna in prima serata su Raitre. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 9 ottobre 2019 in prima serata su Rai3.

Chi l’ha visto stasera, la puntata di mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera condotto con grandissimo successo da Federica Sciarelli.

Tra le storie al centro della puntata ci sarà quella di Lisa Gabriele, la ragazza morta a soli ventiduenne a Rose, piccolo paese della provincia di Cosenza. Per l’occasione la Sciarelli è pronta a leggere e condividere con i telespettatori una lettera anonima:

“Sono un poliziotto onesto della Stradale. Per troppo tempo sono stato costretto al silenzio dalla paura…” .

Queste sono solo alcune parole della lettera anonima che verrà letta durante la puntata di mercoledì 9 ottobre 2019 che, oltre ad occuparsi della morte di Lisa Gabriele, parlerà anche della scomparsa di Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico che si è perso nella metropolitana a Roma mentre andava all’udienza papale.

Chi l’ha visto streaming

Il successo di Chi l’ha visto è inarrestabile. Settimana dopo settimana, il programma di Federica Sciarelli si conferma uno dei più discussi e seguiti da parte del pubblico televisivo, ma anche social. L’hashtag #chilhavisto, infatti, è uno dei più utilizzati durante la diretta del mercoledì sera.

Per tutti i fan del programma ricordiamo che Chi l’ha visto è trasmesso in diretta in prima serata su Rai3 e non solo. Il programma, infatti, è disponibile anche in modalità streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay oppure utilizzando la nostra App ufficiale SuperGuida Tv assolutamente gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

