Torna stasera “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera risolti ed irrisolti presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi al centro della puntata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023.

Chi l’ha visto, oggi su Rai3: la diretta di mercoledì 11 ottobre 2023

Mercoledì 11 ottobre 2023 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli in diretta su Rai3. Questa sera si tornerà a parlare della scomparsa di Kate, la bambina di 5 anni di cui si sono perse le tracce da più di tre mesi. L’ultimo avvistamento della piccola Kataleya è stato presso l’ex hotel Astor di via Maragliano dove viveva con la famiglia. Dal 10 giugno non si hanno più notizie della piccola Kate. A quattro mesi di distanza dalla scomparsa, la madre ha lanciato un nuovo disperato appello ai microfoni di Federica Sciarelli.

Forse una donna ha visto il momento del rapimento? Durante la diretta spazio ad immagini e dichiarazioni inedite sperando che possano essere utili per ritrovare la bambina. Spazio poi alla vicenda di Alessandra Ollari. Un’altra scomparsa, ma questa volta si tratta di una donna benestante che viveva a Parma con il compagno.

Chi l’ha visto, la puntata di oggi 11 ottobre 2023

Non solo, nella puntata di stasera di Chi l’ha visto in onda mercoledì 11 ottobre 2023 su Rai3 spazio anche alla vicenda di Pierina. In diretta da Rimini si cerca di capire cosa è successo dopo la morte di Pierina. Il figlio della vittima non è stato investito ma massacrato di botte? Un responsabile per tutti e due i gravissimi episodi?

Durante la diretta di stasera non mancheranno come sempre appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa in caso di avvistamenti o notizie sulle persone scomparse può segnalare la cosa chiamando il numero di telefono 06.8262.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.