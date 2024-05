Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda stasera, mercoledì 22 maggio 2024.

Mercoledì 22 maggio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli è pronta a raccontare tante nuove storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Simone, l’uomo raggirato per 8 anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. Questa misteriosa donna ha probabilmente truffato altri uomini in passato. Spazio poi alla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre scorso Chi l’ha uccisa? Ai microfoni di Chi l’ha visto c’è Valeria, la vicina di casa, che ricostruisce alcuni episodi avvenuti prima dell’omicidio e mette in dubbio la buona fede di Manuela e Loris.

Nella prossima puntata Pierina Paganelli, i dubbi di Valeria su episodi prima del delitto Mercoledì #22maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #21maggio pic.twitter.com/FJ9my7rc6b — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 21, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 22 maggio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 22 maggio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche dell’omicidio di Antonella di Veroli, uccisa a Roma il 10 aprile 1994. Da allora non sono mai stati scoperti i responsabili. A distanza di 30 anni da quell’omicidio, la sorella e la nipote in studio in diretta parlano di nuovi elementi e di reperti mai analizzati e chiedono la riapertura delle indagini.

Naturalmente durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.