Federica Sciarelli torna su Rai3 con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Ecco le storie, le anticipazioni e i casi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 27 novembre 2019.

Come sempre al centro della puntata storie di persone scomparse e casi di cronaca nera ancora irrisolti. Si comincia con la storia di Claudia e Antonietta, le due donne che hanno deciso di raccontare proprio a Federica Sciarelli perchè hanno deciso di lasciare volontariamente la propria casa e i propri figli.

Spazio poi alla morte di Martina Rossa, la giovane studentessa di Genova morta a Palma de Maiorca cadendo dal sesto piano di un balcone. Cosa è successo davvero? Una delle ipotesi è che la ragazza si sia gettata dal sesto piano per paura di essere violentata. In esclusiva durante il programma verranno mostrate foto e documenti finora inediti.

Infine si parlerà anche del giallo di Partinico. Si tratta della morte di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, la 30enne uccisa dall’imprenditore siciliano.

