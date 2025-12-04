Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. Il talent ha visto 4 concorrenti, ognuno per ogni giudice, concorrere per la vittoria. Scopriamo insieme come si è svolta la finale.

Finale X Factor 2025: la vincitrice è Rob

Seconda finale in esterna per X Factor 2025 che sfida l’allerta meteo e sceglie ancora una volta piazza del Plebiscito a Napoli. Il settimo live, ultima puntata del talent, è stata trasmessa giovedì 4 dicembre in diretta su Tv 8, su Sky e in streaming su Now.

Ogni giudice ha portato un concorrente in questa finale che ha visto come ospiti Laura Pausini e Jason Derulo. Ma come si è svolta la finale?

Alle 21.06 inizia la finale con fuochi di artificio, luci di colore e fuoco. Il più acclamato dalla folla è Achille Lauro in un completo bianco.

Si parte con i quattro finalisti (PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo) che cantano il loro brano del cuore, a seguire il best off e gli inediti. A decretare il vincitore di ogni manche è stato il pubblico da casa attraverso il televoto.

Delia, siciliana doc, sceglie un brano di Pino Daniele mentre PierC Shallow di Lady Gaga, EroCaddeo opta per ‘l’emozione non ha voce’, Rob invece Mina.

In attesa del televoto è la volta di Laura Pausini che con il corpo di ballo canta ‘Ritorno ad Amare’ e a cappella ‘Io canto’.

“Siete incredibili, è un sacco che non torno a Napoli, anche te hai fatto un disco dedicato ai cantautori scegliamo le canzoni in base a nostre esperienze”.

La seconda manche ha visto i cantanti portare sul palco il loro best off. Rob è stata esplosiva mostrando tutta la sua potenza canora ed estensione vocale.

La seconda manche ha visto i cantanti portare sul palco il loro best off. Rob è stata esplosiva mostrando tutta la sua potenza canora ed estensione vocale con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa; “Bring Me to Life” degli Evanescence; “Ti sento” dei Matia Bazar.

PierC, al piano, ha catturato il pubblico con una grande padronanza scenica con

“Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith; “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Achille Lauro si è congratulato con lui mettendo la parola fine al battibecco avuto in semifinale con Gabbani. Emozionante il trio di canzoni presentato da EroCaddeo che opta per “e penso a te” di Lucio Battisti; “Sere Nere” di Tiziano Ferro; “La cura” di Franco Battiato. Una voce che tocca l’anima e arriva in alto. Delia non rinuncia al suo stile con “Sakura” di Rosalìa; mash-up tra “Signor Tenente” di Giorgio Faletti e “Brucia la terra” di Nino Rota; “Sei bellissima” di Loredana Bertèz. Peccato che su alcune la sua voce sia coperta dalla musica e perdi di efficacia nonostante la potenza.

Super ospite internazionale è Jason Derulo che balla e canta i suoi successi.

Terza manche con gli inediti e il gran finale

Si parte con Delia con ‘Sicilia Bedda’, poi è la volta di EroCaddeo con il brano scritto da lui, ‘Punto’ che si commuove e abbraccia Giorgia. Come spiegato da Lauro: “Saper scrivere è qualcosa di raro, bisogna proteggere chi ci fa ridere o piangere con la musica”.

Durante la pubblicità fuorironda fantastico con Giorgia che canta ‘Come saprei’ a cappella con Gabbani e Lauro.

Al pianoforte si esibisce PierC con l’inedito Neve Sporca che non ha la forza di altri inediti e sembra un po’ banale per la sua voce. Gabbani corre sul palco ad abbracciarlo nel nome del ‘saltello’.

Poi è la volta di Rob presentata da Paola Iezzi con un detto in napoletano e dal pubblico qualcuno lancia un reggiseno a Jake la Furia. La piccola (per statura) Rob canta ‘cento ragazze’ applaudita dalle giovanissime.

Alle 23.49 salgono sul palco i quattro finalisti con l’ultima busta con l’esito del televoto delle tre manche. Quarto posto per PierC, tra i fischi del pubblico, terza Delia, secondo EroCaddeo e prima Rob.