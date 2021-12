Si è conclusa, al Mediolanum Forum di Assago, la 15esima edizione di X-Factor. Chi ha vinto l’edizione 2021 del reality show dedicato alla musica e ai talenti? Scopriamolo insieme.

Chi ha vinto X-Factor 2021? vince Baltimora. Maneskin e Coldplay da standing ovation

A vincere XFactor 2021 è Baltimora del roster di Hell Raton, per il secondo anno consecutivo. L’opening della finale di X-Factor è stato affidato ai Maneskin che hanno incendiato il palco con la loro cover di Beggin che ha contribuito al successo internazionale.

I Coldplay, invece, sono arrivati alla fine della prima manche. La band di Chris Martin si è esibita, davanti, ad un pubblico di seimila persone con il brano My Universe. Ludovico Tersigni, il conduttore di questa edizione, li ha intervistati brevemente e si è beccato un “sei fighissimo” dal frontman che gli ha, anche, tolto dalle spalle i coriandoli esplosi durante la loro esibizione.

Salutati i Coldplay, i concorrenti hanno dato inizio alla seconda delle tre manche della finale di X – Factor 2021. La prima manche ha visto ogni concorrente esibirsi in un duetto con il proprio coach. Tutte le esibizioni sono state emozionanti tuttavia il miglior duetto è stato quello di Emma con gIANMARIA.

gIANMARIA con Emma Marrone in La nostra relazione di Vasco Rossi

Bengala Fire con Manuel Agnelli in Between Days dei The Cure

Fellow con Mika in Underwater di Mika

Baltimora con Hell Raton in Otherside dei Red Hot Chili Peppers

Al termine della prima manche, ad abbandonare la corsa verso la vittoria è stato Fellow. Gli altri, pronti per la seconda, hanno mostrato con tre canzoni il percorso ad X – Factor:

gIANMARIA con Rimmel di F. De Gregori; Jenny è Pazza di Vasco Rossi e Io sto Bene di CCCP Fedeli Alla Linea

Baltimora con Un Uomo che ti Ama di Lucio Battisti; Parole di Burro di Carmen Consoli e Turning Tables di Adele

Bengala Fire con Making Plans For Nigel di XTC; Girls & Boys dei Blur e Sunny Afternoon/Chelsea Dagger dei The Kinks/The Fratellis

X-Factor: i Maneskin tornano a casa e incendiano il palco del Forum di Assago

L’arrivo dei Maneskin, rientrati dall’America, è stato grandioso. La loro prima esibizione in Italia, dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, li ha visti performare anche su Zitti e Buoni, I wanna Be your slave e Mammamia. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono tornati a casa, sul palco che li vide arrivare secondi nel 2017 e ciò dimostra che non conta tanto vincere il talent ma lasciare un segno e farsi notare. Hanno riabbracciato il loro coach Manuel Agnelli e hanno ricevuto una vera e propria standing ovation.

All’ultimo scontro per decretare il vincitore sono arrivati Baltimora e gIANMARIA che hanno cantato i propri inediti: Altro e I Suicidi. Si sono classificati terzi, i Bengala Fire.

Anche quest’anno X – Factor termina e da domani, ci si potrà interrogare sul cambio di qualche giudice oppure se la scelta di abbandonare le categorie sia stata corretta.

Ludovico Tersigni sarà confermato alla conduzione? Il giovane attore romano, si è dimostrato all’altezza e comunque, è riuscito ad avvicinare la generazione Z ad X – Factor. Se non sono questi, dei buoni risultati cosa avrebbe dovuto fare di più?

Questa notte, però, è tutta per Baltimora che dovrà dimostrare, con il tempo, di essersi meritato la vittoria e soprattutto di non essere solo il fenomeno del momento. Va sottolineato che la vittoria di Edoardo/Baltimora riflette quanto oggi, forse, conti maggiormente la produzione di un brano piuttosto che il contenuto testuale.

La favola di Baltimora era partita dalla sua cameretta e ora, continua. Solo il tempo e le classifiche riveleranno il vero vincitore di X – Factor 2021. Da domani, ripartono i casting per la 16esima edizione del talent di Sky.