Chi ha vinto Tu si que vales 2023: da Pietro Failla a Samuele Palumbo

Chi ha vinto Tu si que vales 2023? Il talent di Canale 5 che vede in giuria: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, oltre a Sabrina Ferilli, si è da poco concluso decretando il vincitore. Oltre a lui sono stati assegnati altri due premi: il primo quello della scuderia di Scotti, il secondo, quello dello sponsor. Ecco tutti i nomi di chi ha trionfato e cosa è accaduto durante l’attesissima e super seguita Finale dello show targato Mediaset.

Chi ha vinto Tu si que vales 2023? Trionfa Samuele Palumbo

Uno dei concorrenti più piccoli di questa edizione ha sbancato Tu si que vales 2023? Samuele Palumbo ha saputo trasmettere l’amore e la passione che mette, costantemente, nel suonare il suo violino. Il piccolo musicista ha mostrato a tutti quanto veramente si divertisse nonostante tutti i sacrifici e la sua gioia è stata contagiosa. A trionfare è stato proprio lui. Unico neo in una Finale perfetta? A causa dell’orario in cui è avvenuta la premiazione e delle regole che sono in vigore in Italia, Samuele non ha potuto gioire sotto la pioggia di coriandoli. (Niente minori in tv dopo mezzanotte!). Al suo posto vi era un suo cartonato e la madre. Quest’ultima ha gioito anche per il figlio e ha alzato il cartonato per portarlo in trionfo, orgogliosa di come il piccolo fosse non solo riuscito a convincere i giudici del programma, ma anche il pubblico a casa che lo ha tele-votato.

Vincitore Scuderia Scotti: dalla commozione alla gioia

Perfino la Scuderia Scotti ha avuto il suo vincitore, così come accade da qualche anno a questa parte. A sfidarsi per l’ambita corona sono stati ben tre signori che hanno superato accurate selezioni. Gerry, come sempre, è stato l’unico e vero impresario dei suoi talenti ‘incompresi’. Solo lui si è preoccupato di confezionare al meglio le loro esibizione e di presentarli al meglio delle loro possibilità.

Così tra una risata e l’altra, siamo passati dalle lacrime di commozione di qualche settimana fa, lacrime che hanno fatto il giro del web, alla gioia più pura. A vincere è stato un cameriere ballerino che ha sin da subito convinto Gerry, ma anche Maria De Filippi che qualche settimana fa ha ballato insieme a lui.

Failla balla per davvero anche sul lavoro. Ciò che tutti hanno visto in tv, pertanto, potranno ammirarlo andando nel locale dove lavora. Per comprendere se Pietro Failla, vincitore della scuderia Scotti, danzasse davvero anche mentre lavora, i giudici hanno addirittura telefonato ai suoi datori di lavoro che hanno confermato.

La Finale di Tu si que vales: una puntata scoppiettante

La Finale di Tu si que vales si è aperta con il ricordo di Giulia Cecchettin e l’abbraccio di Luciana Littizzetto e tutto lo studio alla famiglia. Le parole di Luciana contro la violenza sulle donne hanno raccolto un plauso anche sui social e sui vari media. Il messaggio è giunto forte e chiaro a molti telespettatori.

Successivamente la gara si è aperta con la sfida tra i giudici per decretare il re del playback e poi, tra un filmato e l’altro, tra una incursione e l’altra di Giovannino che ha regalato un anello a Sabrina Ferilli, siamo giunti fino alla proclamazione del vincitore.

Dopo aver incoronato il vincitore della Scuderia Scotti e in attesa del vero e proprio vincitore del programma, però, è stato premiato anche un altro concorrente, un giovane comico in cui Luciana Littizzetto ha creduto fin dall’inizio.