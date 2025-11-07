Tony Maiello è il vincitore della quindicesima edizione di “Tale e Quale Show 2025”, il celebre show del venerdì sera condotto da Carlo Conti in diretta su Rai1. Il concorrente, nell’ultima puntata andata in onda questa sera, venerdì 7 novembre, ha convinto proprio tutti con la sua esibizione portata sul palco questa sera.

Tony Maiello è il vincitore di Tale e Quale Show 2025

Cala il sipario sulla 15a edizione del fortunato show di Rai 1 Tale e Quale show. Carlo Conti ancora una volta è riuscito a tenere alta l’attenzione su uno dei programmi più amati della tv italiana. Il varietà del venerdì sera di Rai Uno, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, durante la serata finale ha visto anche la donazione di 20.000 euro all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca” (3-10 novembre). Durante tutta la puntata Carlo Conti, storico ambassador Airc, ha invitato infatti il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori. Come sempre, anche per la finalissima, in giuria troviamo Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi a cui si sono aggiunti Nicola Savino e Orietta Berti.

Le esibizioni della serata finale

La prima a esibirsi è la concorrente in cima alla classifica provvisoria Pamela Petrarolo nei panni di Emma sulle note di Amami. Malgioglio non è particolarmente convinto dalla performance calante: “Hai fatto esibizioni migliori; più che marrone sei stata beige“.

Tocca poi a Le Donatella in versione Gemelle Kessler in La notte è piccola. Alessia trova che “sia bellissimo rivivere il varietà” ed è certa che le sorelle Provvedi “ci regalano sempre lo show e oggi avete fatto la vostra più bella imitazione“. Per Orietta, Giulia e Silvia “sono state molto brave“.

Samuele Cavallo esegue Alwayse e il suo Jon Bon Jovi. Il pubblico esplode in una standing ovation. Antonella Fiordelisi versione di Rose Villain con Fuorilegge. “L’ho proprio rivista nei movimenti, anche tu hai fatto un bel percorso qua dentro“, commenta Panariello.

L’esibizione di Mina in Ancora ancora ancora eseguita da Carmen Di Pietro. “Mina sarà orgogliosa di me“, afferma Carmen, appena termina, di fronte al pubblico divertito. “Sei riuscita a rovinare una delle canzoni più belle che io abbia scritto nella mia carriera“, giudica Cristiano.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli nel duetto impossibile per ricordare Gigi Proietti e Claudio Villa in Nun ‘je dà retta Roma. “Siete un regalo in questa trasmissione; il vostro è alto teatro, poesia“, commenta Marcuzzi.

L’ottavo a presentarsi sul palco è Tony Maiello in versione Gigi D’Alessio in Non dirgli mai. “Sei stato perfetto“, gli fa sapere Savino. “Ci stiamo messaggiando con D’Alessio e ha detto: ‘È l’unico che mi ha fatto bene’“, svela Panariello.

Peppe Quintale imita Tom Jones in Deliah. “Ha una bella voce squillante, potente, se la facevi un tono sotto era più sensuale e gli assomigliavi di più“, è il parere di Orietta.

Chiude la gara Maryna, che omaggia il suo idolo Raffaella Carrà in Fiesta. “Imitare i miti è sempre difficilissimo. Ti sei mossa bene, ma ti prenderei in giro se ti dicessi che hai cantato come lei, vocalmente non c’era niente“, la boccia Cristiano.

La classifica della settima puntata

Ecco la classifica della gara della settima puntata, vinta da Tony Maiello nei panni di Gigi D’Alessio.

1. Tony Maiello: 83 punti

2. Peppe Quintale: 65

3. Insinna e Cirilli: 64 punti

4. Samuele Cavallo: 57 punti

5. Antonella Fiordelisi: 56 punti

6. Pamela Petrarolo: 52 punti

7. Le Donatella: 49 punti

8. Maryna: 48 punti

9. Gianni Ippoliti: 35 punti

10. Carmen Di Pietro: 25 punti

La classifica finale di Tale e Quale Show 2025

1. Tony Maiello 390 punti

2. Samuele Cavallo: 369 punti

3. Pamela Petrarolo: 367 punti

4. Insinna e Cirilli: 356 punti

5. Antonella Fiordelisi: 332 punti

6. Maryna: 331 punti

7. Peppe Quintale: 330 punti

8. Le Donatella: 309 punti

9. Gianni Ippoliti: 233 punti

10. Carmen Di Pietro: 171 punti

Nella graduatoria finale, data dalle classifiche di tutte le puntate, sono stati aggiunti dei bonus: i coach hanno assegnato 5 punti a Le Donatella, Panariello li ha dati a Quintale e, infine, Alessia li ha consegnati a Cirilli-Insinna.

Tony Maiello dunque vince la 15a edizione di Tale e Quale show. Al secondo posto Samuele Cavallo, medaglia di bronzo a Pamela Petrarolo.