Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo. Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Fulminacci, mentre Serena Brancale vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Tim.

La classifica finale di Sanremo 2026

Alla fine Sal Da Vinci con “Per sempre si” è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. “Grazie ringrazio tutti, non sto capendo niente, ma voglio dedicare questo premio alla mia famiglia e alla mia città Napoli” – dice il vincitore. Al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga.

LA CLASSIFICA DAL 1° AL 5° CLASSIFICATO DI SANREMO 2026

1) SAL DA VINCI “PER SEMPRE SI”

2) SAYF “TU MI PIACI”

3) DITONELLAPIAGA “CHE FASTIDIO!”

4) ARISA “MAGICA FAVOLA”

5) FEDEZ E MARCO MASINI CON “MALE NECESSARIO”

La classifica completa di Sanremo 2026 dal 30imo e al sesto classificato.

6. Nayt – Prima che

7. Fulminacci – Stupida sfortuna

8. Ermal Meta – Stella stellina

9. Serena Brancale – Qui con me

10. Tommaso Paradiso – I romantici

11. Lda e Aka 7even – Poesie clandestine

12. Luchè – Labirinto

13. Bambole di pezza – Resta con me

14. Levante – Sei tu

15. J-Ax – Italia starter pack

16. Tredici Pietro – Uomo che cade

17. Samurai Jay – Ossessione

18. Raf – Ora e per sempre

19. Malika Ayane – Animali notturni

20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

22. Michele Bravi – Prima o poi

23. Francesco Renga – Il meglio di me

24. Patty Pravo – Opera

25. Chiello – Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini – Voilà

27. Dargen D’Amico – Ai Ai

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock – Avvoltoi

Percentuali totali di voto:

1. Sal Da Vinci 22,2%

2. Sayf 21,9%

3. Ditonellapiaga 20,6%

4. Arisa 18,9%

5. Fedez e Marco Masini 16,5%

Diversa la «classifica» del televoto:

Sayf 26,4% Sal Da Vinci 23,6% Arisa 19,2% Ditonellapiaga 18,9% Fedez e Marco Masini 11,9%

I premi di Sanremo 2026

Durante la finale di Sanremo 2026 sono stati assegnati anche diversi Premi Speciali. Il Premio della Critica Mia Martini è stato assegnato a Fulminacci con “Stupida sfortuna“. Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla va a Serena Brancale con “Qui con me“.

Ditonellapiaga ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi – assegnato dall’Orchestra del Festival – per la migliore composizione musicale per il brano “Che fastidio“. Infine il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato vinto da Fedez e Marco Masini con “Male necessario“. Infine il Premio Tim è andato a Serena Brancale con la canzone “Qui con me“.