Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo. Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Fulminacci, mentre Serena Brancale vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Tim.
Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci
Sal Da Vinci con “Per sempre si” è il vincitore della 76ima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026. Il cantante trionfa sul palco del Teatro Ariston con il brano dal titolo “Per sempre si”.
La classifica finale di Sanremo 2026
Alla fine Sal Da Vinci con “Per sempre si” è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. “Grazie ringrazio tutti, non sto capendo niente, ma voglio dedicare questo premio alla mia famiglia e alla mia città Napoli” – dice il vincitore. Al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga.
LA CLASSIFICA DAL 1° AL 5° CLASSIFICATO DI SANREMO 2026
1) SAL DA VINCI “PER SEMPRE SI”
2) SAYF “TU MI PIACI”
3) DITONELLAPIAGA “CHE FASTIDIO!”
4) ARISA “MAGICA FAVOLA”
5) FEDEZ E MARCO MASINI CON “MALE NECESSARIO”
La classifica completa di Sanremo 2026 dal 30imo e al sesto classificato.
6. Nayt – Prima che
7. Fulminacci – Stupida sfortuna
8. Ermal Meta – Stella stellina
9. Serena Brancale – Qui con me
10. Tommaso Paradiso – I romantici
11. Lda e Aka 7even – Poesie clandestine
12. Luchè – Labirinto
13. Bambole di pezza – Resta con me
14. Levante – Sei tu
15. J-Ax – Italia starter pack
16. Tredici Pietro – Uomo che cade
17. Samurai Jay – Ossessione
18. Raf – Ora e per sempre
19. Malika Ayane – Animali notturni
20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
22. Michele Bravi – Prima o poi
23. Francesco Renga – Il meglio di me
24. Patty Pravo – Opera
25. Chiello – Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini – Voilà
27. Dargen D’Amico – Ai Ai
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock – Avvoltoi
Percentuali totali di voto:
1. Sal Da Vinci 22,2%
2. Sayf 21,9%
3. Ditonellapiaga 20,6%
4. Arisa 18,9%
5. Fedez e Marco Masini 16,5%
Diversa la «classifica» del televoto:
- Sayf 26,4%
- Sal Da Vinci 23,6%
- Arisa 19,2%
- Ditonellapiaga 18,9%
- Fedez e Marco Masini 11,9%
I premi di Sanremo 2026
Durante la finale di Sanremo 2026 sono stati assegnati anche diversi Premi Speciali. Il Premio della Critica Mia Martini è stato assegnato a Fulminacci con “Stupida sfortuna“. Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla va a Serena Brancale con “Qui con me“.
Ditonellapiaga ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi – assegnato dall’Orchestra del Festival – per la migliore composizione musicale per il brano “Che fastidio“. Infine il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato vinto da Fedez e Marco Masini con “Male necessario“. Infine il Premio Tim è andato a Serena Brancale con la canzone “Qui con me“.