Chi ha vinto Love Island Italia 2021? I vincitori sono: Rebeca e Wolf. La coppia annunciata? Forse sì. Sono infatti sempre stati i preferiti dal pubblico. Si conclude così il programma in onda in streaming su Discovery + e Real Time condotto da Giulia De Lellis.

Love Island Italia 2021 vincitori: un lungo cammino

Domenica 4 luglio 2021 siamo giunti alle battute finali di Love Island Italia 2021. Dopo una lunga ed entusiasmante serata abbiamo potuto finalmente scoprire la coppia vincitrice della prima edizione del programma condotto da Giulia De Lellis. In gara erano rimasti: Rebeca e Wolf, Monica e Denis e Cristina e Antonino.

Quale coppia ha preferito il pubblico da casa che negli ultimi giorni è stato chiamato a votare i preferiti attraverso l’App ufficiale del programma? Come annunciato a trionfare sono stati Rebeca e Wolf che fin da subito si sono dimostrati essere i più amati e chiacchierati. Sui social si è parlato a lungo di loro e, di sicuro, se ne parlerà ancora molto. Abbiamo due nuovi influencer? Forse sì. Pare dunque il caso di iniziare a chiedersi dove li vedremo prossimamente.

Quale sentimento ha legato i lovers: amore o strategia? Beh, Wolf ha deciso di dividere i 20 mila euro vinti con Rebeca. Che dire dunque? Per scoprire se tutte le coppie si sono create per via di sentimenti veri o solo per strategia bisognerà aspettare qualche settimana e seguire tutti i protagonisti sui loro account social.

Le coppie finaliste: chi sono i componenti?

Conosciamo meglio tutte le coppie finaliste e i vincitori. Rebeca, 23 anni, disoccupata di Milano. Ha raccontato di abitare con la madre e di essere diplomata in scienze umane. Si è oltretutto definita: ambiziosa, forte, tenace, impulsiva.

Wolf, di 25 anni, skipper di origine ucraine, ha mostrato a tutti la sua passione per lo yoga tantrico e sciamanico. Nel 2019 Wolf ha partecipato Mister Italia nel 2019. Love Island Italia sarà il suo trampolino di lancio?

Monica e Denis, entrambi di 24 anni. Da un lato lei, imprenditrice di Roma laureata in economia. Dopo la morte del padre si è presa le sue responsabilità e ha iniziato a gestire l’azienda di famiglia. Dall’altro, lui, modello di Padova che ha giocato a basket anche a livelli alti, ma che ha lasciato tutto per la sua ex, prendendo però la decisione sbagliata.

Cristina e Antonio. 23 anni lei, 28 lui. Cristina insegna twerking a Mantova. Antonio è un pugile agonista di Palermo.