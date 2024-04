Lol4 – Chi ride è fuori, è giunto al termine. Sono state pubblicate oggi, lunedì 8 aprile 2024, le ultime due puntate in cui si è scoperto chi è stato il vincitore di questa edizione del comedy show. Vediamo insieme di chi si tratta.

Lol4, il vincitore è Giorgio Panariello: chi ha battuto a suon di risate

Lunedì 1 aprile, su Prime Video, sono stati pubblicati i nuovi episodi di Lol4. Il game show punta tutto sulla comicità e vede mettersi in gioco alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo a suon di battute e skech divertenti. Il meccanismo è semplice: bisogna infatti far ridere gli avversari a tutti i costi. Chi rimane serio, vince.

In questa quarta stagione di Lol abbiamo visto sfidarsi Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. A loro si è aggiunto Loris Fabiani, vincitore dello spin-off ‘Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro’. A guidare i concorrenti, come sempre c’era Fedez accompagnato nella control room da Frank Matano e Lillo Petrolo. Gli ultimi due episodi di Lol4, con tanto di sesta puntata finale, sono stati resi disponibili oggi su Prime Video. A vincere il programma quindi è stato Giorgio Panariello che ha battuto in finale Edoardo Ferrario. Terzo posto per Aurora Leone, componente dei The Jackal.

La scelta di dividere il montepremi

Giorgio Panariello, vincitore di Lol4, si è portato a casa un montepremi di 100 mila euro da donare in beneficenza. L’attore ha scelto La Lega Nazionale per la Difesa del Cane e ha fatto alla produzione una richiesta particolare: quello di dividere il premio con il secondo classificato. Gli altri 50 mila euro saranno quindi donati a Help Code, associazione scelta da Edoardo che si occupa dell’educazione di migliaia di bambini per far sì che diventino adulti.

Giorgio Panariello si aggiunge a Ciro Priello (vincitore della prima stagione di Lol); Maccio Capatonda (seconda stagione) e Fabio Balsamo (terza stagione).