Chi ha vinto Io Canto Generation 2024? La vincitrice è Namite Selvaggi

Namite Selvaggi è la vincitrice di Io Canto Generation 2024. Il talent show condotto da Gerry Scotti ha visto scontrarsi i 12 finalisti non più divisi per squadre ma uno contro l’altro. Vediamo insieme come si è svolta la puntata.

Mercoledì 13 novembre 2024 è andata in onda la finale di Io Canto Generation in prima serata su Canale 5. Il talent show ha visto i caposquadra (Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta) accompagnare le performance dei ragazzi. A giudicare le 12 esibizioni è stata una giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A loro è stata aggiunta una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Per la finale abbiamo visto tutti i 12 ragazzi scontrarsi tra loro. Non sono mancati momenti toccanti come quando Lola Ponce ha cantato con le figlie e come quando tra il pubblico sono comparsi i parenti (tra cui una nonna) dei finalisti. Nelle prime due manche sono stati eliminati sei ragazzi. I sei che hanno passato il turno (Aurora; Mariafrancesca, Cristina, Davide, Namite e Serena) si sono scontrati nella terza manche e si sono esibiti con duetti con i caposquadra.

Serena ha cantato con Cristina Scuccia; Mariafrancesca con Fausto Leali; Aurora con Mietta; Davide con Anna Tatangelo; Namite con Benedetta Caretta e Serena con Lola Ponce. In finalissima sono arrivate Mariafrancesca Cennamo, Namite Selvaggi e Cristina Fiorita. È stata di nuovo la volta dei duetti: Cristina si è esibita con Lola, Namite con Benedetta e Mariafrancesca con Fausto Leali. Poi è stata la volta dei rispettivi cavalli di battaglia, Cristina con Notturno; Mariafrancesca con e Namite con Greatest love of all. A vincere Io Canto Generation 2024 è stata la 14enne Namite Selvaggi.

Cosa ha vinto Namite

Namite si è aggiudicato un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA. Inoltre, grazie a R101 avrà, la possibilità di registrare una cover. Il premio di R101 è andato invece a Mariafrancesca.