Chi ha vinto l’Eurovision 2022? Il paese vincitore è l’Ucraina che si aggiudica la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con la canzone dal titolo “Stefania” cantata da Kalush Orchestra. Durante la finale andata in onda in diretta su Rai 1, i rappresentanti dei 25 paesi rimasti in gara hanno regalato grandi emozioni al pubblico del Pala Olimpico di Torino ma soprattutto ai tantissimi milioni di telespettatori che hanno seguito la serata da casa, dall’Italia e dall’estero.

Chi ha vinto Eurovision 2022: il paese vincitore è l’Ucraina, la classifica completa

L’edizione italiana dell’Eurovision 2022 si è conclusa questa sera al Pala Olimpico di Torino con la vittoria l’Ucraina con il brano “Stefania” cantato da Kalush Orchestra. La kermesse internazionale condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, ha visto partecipare nella serata conclusiva i 25 paesi rimasti in gara, 20 dei quali hanno conquistato l’acceso alla finale dopo aver superato le due semifinali andate in onda sempre su Rai1 nei giorni scorsi. Gli altri 5 paesi in gara: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, partecipano di diritto alla finale in qualità di “Paesi fondatori”.

La sintesi della serata finale e gli ospiti

La serata finale dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino si apre con il medley di Laura Pausini, che propone alcuni dei suoi brani più ascoltati in tutto il mondo. Segue la sfilata di tutti i rappresentanti delle nazioni in gara alla finale. I cantanti propongono i loro brani in gara, per l’Italia si esibiscono Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”, accompagnati al pianoforte dal produttore e co-autore del brano Michelangelo. L’esibizione ha lasciato a bocca aperta e incantato l’intero pubblico presente. Ospiti della serata i Maneskin vincitori della scorsa edizione dell’Eurovisione Song Contest con il brano “Zitti e Buoni”, che questa sera presentano il nuovo brano “Supermodel”. Sul palco di Eurovision 2022 arriva poi un pezzo della storia della musica italiana: Gigliola Cinquetti, che si esibisce cantando il brano “Non ho l’età”, canzone vincitrice della manifestazione nel 1964. Prima della proclamazione del paese vincitore, Mika si esibisce con un medley dei suoi più celebri successi.

La classifica completa della finale dell’Eurovision 2022

Dopo il voto delle giurie nazionali e del televoto, la classifica finale della 66esima edizione dell’Eurovision è così costituita: