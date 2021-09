X-Factor 2021, ieri sera, ha mostrato alcuni dei talenti che ritroveremo nelle scelte dei quattro giudici di questa edizione senza etichette.

Seconda puntata di audizioni per X-Factor 2021: ecco, cosa è successo

Si parte con i 4 giudici di X-Factor 2021 che entrano sulle note di Vogue di Madonna. Emma Marrone e Mika sfilano mentre Manuel Agnelli e Hell Raton diventano i loro bodyguard.

Ormai, Emma e Mika sono una coppia consolidata che si punzecchia e gioca mentre Hell Raton e Manuel Agnelli hanno una visione musicale più simile. La seconda puntata di audition inizia e finisce con alcuni concorrenti che spiccano sugli altri. La presenza di Ludovico Tersigni è giusta, non invadente. Potremo giudicare la sua conduzione solo nelle puntate dei live. Per ora, va tutto bene soprattutto perchè suona il basso.

Nel mezzo della puntata anche la quota simpatia generata dall’esibizione di Matteo Milazzo con Bambola. Il brano è già famosissimo su Tik Tok. Il neomelodico catanese che canta in napoletano, in modo credibile, passa al prossimo step con 3 sì: Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton.

I 5 concorrenti migliori della seconda puntata di X-Factor 2021

I Noite sono i primi ad esibirsi della seconda puntata di audizioni di X-Factor 2021. Sono un gruppo e la canzone “Diventano Bosco” dal sapore portoghese fa innamorare giudici e pubblico.

I Noite e gli occhi che "Diventano bosco" mentre i nostri sono già a forma di cuoricino. #XF2021 pic.twitter.com/16W7ErAlHW — Sky (@SkyItalia) September 23, 2021

Fellow, nome d’arte di Federico Castello, ha una voce pazzesca. Le reazioni dei giudici sono uguali in modo positivo e anche su Twitter gli utenti commentano estasiati l’esibizione del giovane ragazzo che con il pianoforte ha presentato la cover Follow You degli Imagine Dragons.

Fellow, perché la prossima volta non porti una canzone che duri almeno 10 minuti? #XF2021 pic.twitter.com/OnEJeFNBbc — Sky (@SkyItalia) September 23, 2021

Mira con Lei Tra Noi affascina tutti e quattro i giudici nonostante Manuel Agnelli le confessi del suo essere lontano anni luce dal suo genere.

Miriam Dartey emoziona i giudici con Dancing in the Dark e riceve quattro sì. La sua storia, inevitabilmente, colpisce e le ha dato la spinta per far emergere la sua voglia di arrivare. Bisogna vedere fino a dove riuscirà a spingersi nel proseguire del programma.

Una delicatezza e una dolcezza più forti di uno schiaffo. Miriam (e anche la nonna) ci vedremo presto. #XF2021 pic.twitter.com/OywVPEoceG — Sky (@SkyItalia) September 23, 2021

Febe arriva alla fine della seconda puntata ma la sua cover da seduta di Time to die è magia. Con lei si conclude la puntata che ben si riassume con le parole di Emma Marrone: “Esistere e Resistere”.

X-Factor 2021: cosa dicono i social?

X-Factor 2021 è un talent show e per questo il primo motivo per guardarlo e commentarlo è la scoperta di nuovi artisti eppure tra un’esibizione e l’altra, gli occhi e i tweet sottolineano i momenti più divertenti dello show. Della seconda puntata di X-Factor 2021 i social premiano T’appartengo dei Garbino, la reazione di Mika nei confronti del reggaeton,

Non dimentichiamo, infine, gli apprezzamenti con tanto di gif per Ludovico Tersigni e Hell Raton che smuovono gli ormoni dei social.

L’appuntamento è per giovedì prossimo con l’ultima puntata di audizioni, ore 21:15, su Sky e NowTv con X-Factor 2021.