C’è anche Verdiana Zangaro tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. La cantante torna protagonista in tv dopo la sua partecipazione nel 2013 nella popolare scuola di Amici di Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

Chi è Verdiana Zangaro, da Bravo Bravissimo ad Amici

Il talento di Verdiana Zangaro si è fatto sentire sin da quando era una bambina. Nata a Rossano Calabro, la voce di Verdiana dopo aver vinto dei concorsi locali approda in tv nel programma cult “Bravo bravissimo” di Mike Bongiorno. Correva l’anno 1995 quando Verdiana si fa notare dal pubblico televisione conquistando l’appellativo di bambina prodigio.

Qualche anno più tardi la ritroviamo nella scuola di Amici di Maria De Filippi: è il 2013 quando Verdiana partecipa classificandosi al quarto posto, ma conquista il cuore di tantissime persone. Ancora oggi la cantante ricorda l’esperienza di Amici e ai nostri microfoni ci ha rivelato: «ho un bellissimo ricordo, per me è stata un’esperienza meravigliosa. Ho fatto dei duetti meravigliosi e poi ho avuto la fortuna di arrivare anche in finale».

Verdiana Zangaro dopo Amici: le Deva e Tale e Quale Show

Dopo l’esperienza di Amici di Maria De Filippi, Verdiana inizia la carriera nel mondo della musica da solista, ma qualche anno dopo decide di formare con Greta Manuzi, Roberta Pompa e Laura Bono Le Deva. Con il singolo “L’Amore Merita” si fanno portavoce di un bellissimo messaggio d’amore universale, di libertà e di uguaglianza. Nel 2024 entra nel cast di Tale e Quale Show 2024, un’esperienza del tutto nuova per lei. «Tale e Quale mi permette di tornare in televisione a distanza di anni, di farmi riascoltare dal pubblico. E’ una bella sfida, mi piace mettermi alla prova, sperimentare nuovi territori. Sono qui per vivere questa esperienza al meglio» – ha detto ai nostri microfoni.