Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco il nome dell’eliminato della puntata di sabato 25 aprile 2026, una puntata molto sofferta dove è stata scongiurata la seconda eliminazione. La prima manche, infatti, doveva terminare con una eliminazione diretta. Al ballottaggio vi erano un ballerino e una cantante, ma grazie ad Elena D’Amario la manche non si è conclusa con una eliminazione diretta, ma solo provvisoria.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? L’eliminato è Alex della squadra della Cuccarini e della Peparini

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Alla fine è stato eliminato Alex. Il ballerino del team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ha dovuto abbandonare il talent, ma non è uscito a mani vuote bensì con una proposta molto allettante.

Ebbene sì Alex, ballerino molto amato da Veronica Peparini, ma apprezzato anche da Alessandra Celentano, ha dovuto abbandonare la scuola dopo essere finito al ballottaggio finale contro Elena e Lorenzo. Per lui l’eliminazione non è però stata così amara. Ha sì dovuto abbandonare l’idea di poter vincere il talent o quantomeno di proseguito ancora nel suo percorso, ma ha ricevuto una bellissima offerta di lavoro che gli permetterà di fare una esperienza formativa importante, di implementare il suo bagaglio culturale e farsi apprezzare anche lontano da Roma.

Elena D’Amario cambia le regole in corsa: nessun eliminato dopo la prima manche

E’ stata una serata molto particolare quella di stasera, sabato 25 aprile. La prima manche doveva essere ad eliminazione diretta. Alex già rischiava di uscire. Per sua fortuna, però, non riuscendo a decidere chi votare tra lui ed Angie, Elena D’Amario ha chiesto di modificare le regole. In primis ha coinvolto gli altri giudici ed uscita dallo studio insieme a loro. Successivamente è tornata dentro e lanciato la proposta che la manche non fosse ad eliminazione diretta, ma provvisoria. A quel punto è uscita dallo studio anche Maria De Filippi per parlare con gli autori e capire se fosse possibile accontentare la ballerina. La conduttrice, una volta rientrata in studio, ha dato l’ok e la gara è proseguita con Alex che ha potuto ammirare i colleghi esibirsi dalla solita balconata, attendendo lo spareggio finale con i colleghi a rischio eliminazione della seconda e della terza manche.