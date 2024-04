Chi è uscito da Amici 23 sabato 20 Aprile 2024? Ecco i nomi degli eliminati dal talent di Maria De Filippi. La puntata si è aperta così come si era conclusa settimana scorsa, ovvero con il ballottaggio tra Lil Jolie e Sarah. Si doveva raggiungere un verdetto. Una delle due doveva abbandonare la scuola, e così è stato.

Chi è uscito da Amici 23? Eliminata Lil Jolie

Per capire chi è uscito da Amici 23 occorre fare un passo indietro. Settimana scorsa la puntata del Serale si è conclusa con una clamoroso non eliminazione. Al ballottaggio finale tra Lil Jolie e Sarah, infatti, Michele Bravi non ha saputo chi scegliere e ha fatto una proposta alla produzione che è stata accettata. Per non buttare via un voto in un momento di totale indecisione Bravi ha deciso di far restare le due allieve ancora una settimana ed affidare loro due brani ben distinti. Una volta preparati i pezzi si sarebbero sfidate nuovamente per decidere chi rimaneva in gara per la nuova puntata del Serale e chi, invece, pur avendo avuto una settimana in più, doveva abbandonare il sogno di poter vincere il programma.

Dopo la sfida tra Lil Jolie e Sarah è dunque arrivato il verdetto. Sarah ha potuto continuare la sua corsa verso la Finale. Lil ha dovuto salutare professori e compagni.

Le eliminazioni non sono però finite qui! La nuova puntata ha preso il via dopo l’eliminazione di Lil Jolie. Il team degli Zerbi-Cele hanno vinto tre manche su tre e a finire a rischio eliminazione sono stati: