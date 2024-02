Tra le novità di Sanremo 2024 c’è sicuramente Rose Villain, la cantante di “Click Boom!”, uno dei brani della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Chi è? Conosciamola meglio!

Rose Villain a Sanremo 2024 con “Click Boom!”: gli anni in America

Rose Villain è tra i 30 artisti big di Sanremo 2024 con la canzone “Click Boom!”. La cantante partecipa per la prima volta in gara con una canzone d’amore moderna e destinata a diventare una hit. Classe 1989, Rosa Luini, in arte Rose Villain, è nata a Milano dove cresce con il fratello Alessandro e la famiglia. Il padre, Franco Luini, è un imprenditore fondatore del marchio Tucano, mentre la madre Fernanda Melloni è scomparsa prematuramente. Sin da ragazzina si avvicina al mondo della musica scoprendo una predisposizione che la spinge a studiare sin da subito canto. Poco dopo decide di lasciare Milano e si trasferisce a Los Angeles dove si specializza presso il conservatorio Musicians Institute di Hollywood.

L’esperienza negli Stati Uniti d’America le permette di entrare in contatto con il mondo della musica e debutta in una band “The Villains”. Un nome che decide di fare suo una volta deciso di intraprendere un percorso da solista. Dopo Los Angeles si trasferisce a New York dove inizia a scrivere le prime canzoni in lingua inglese. Non solo, continua anche a studiare teatro e musica a Broadway.

Rose Villain: come è nato il suo nome?

Dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato i suoi esordi e come è nato il suo nome : «quando sono arrivata, ho iniziato a suonare con una band di musicisti bravissimi che però erano degli sfigati clamorosi, sai proprio lo stereotipo del loser americano. Allora per dare loro un po’ di coolness gli avevo affibbiato un cognome inventato, tipo come i Ramones: ci chiamavamo The Villains e loro erano Ryan Villain, Anthony Villain, tutti così. Io ero Rose Villain, e poi me lo sono tenuto».

Rose Villain ha un marito? La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Rose Villain è sposata con Sixpm, pseudonimo di Andrea Ferrara, un produttore discografico. Il 23 maggio del 2022 la coppia si è sposata con una bellissima cerimonia di matrimonio a New York a cui hanno partecipato amici e colleghi. Ospiti: da Guè e Annalisa a Nikkolas Smith, Randy Cousin di Tommy Hilfiger. Un matrimonio stellare che ha la cantante ha raccontato così sui social: «grazie speciale a tutti gli amici e parenti che hanno attraversato l’Atlantico (o anche solo l’East River) per condividere con noi una notte assolutamente indimenticabile, nonostante i tentativi di blackout alcolici. E a te, prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare» .