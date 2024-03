Tiziano Ferro riparte da Paola Zukar: è lei infatti la nuova manager dell’amatissimo cantante italiano. Ma chi è la nuova manager di Tiziano Ferro che si occuperà della gestione professionale dell’artista? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua carriera.

Chi è Paola Zukar nuova manager di Tiziano Ferro?

Paola Zukar, la nuova manager scelta da Tiziano Ferro, è una delle figure fondamentali del rap italiano. Lo scorso gennaio il cantautore originario di latina aveva annunciato la separazione consensuale dal suo manager storico Fabrizio Giannini, con cui aveva iniziato anni fa la carriera professionale.

Con Giannini, Ferro aveva attraversato tutte le tappe del suo successo, con momenti più o meno belli, fino alla decisione comune di separare le proprio vite professionali. Se Fabrizio Giannini ha da poco iniziato un nuovo percorso lavorativo con Mew, la cantante ex Amici, Tiziano Ferro ha invece deciso di affidarsi alla manager Paola Zukar.

Carriera e artisti gestiti da Paola Zukar

Paola Zukar la cui agenzia è la BigPicture Management, non è di certo nuova al management musicale, nel suo curriculum professionale vanta la gestione di alcuni dei nomi più importanti del panorama rap italiano, come Fabri Fibra, Marracash, Clementino e Madame, e tanti altri. La Zukar è stata anche la colonna portante di Aelle, rivista mitica per il rap italiano.

La Zukar, si è appassionata di musica e in particolare di rap fin dagli anni 80, andando in America, intervistando i grandi nomi a livello mondiale. È stata proprio lei a portare il rap a livelli altissimi riuscendo a rivoluzionare al il pop italiano con il suo essere visionaria.

Tiziano Ferro ha scelto quindi di affidarsi a una delle professioniste più stimate sulla scena musicale italiana. Sarà ora interessante le strategie manageriali che Paola Zukar adotterà per Tiziano Ferro, e quali gli obiettivi prefissati dai due.

La nuova vita professionale con Tiziano Ferro

Di certo non sarà una passeggiata per lei, nonostante il suo essere intuitiva, iniziare questa nuova avventura con Ferro, che inoltre, ha attraversato non pochi problemi personali, non ultimo il divorzio dall’ex marito Victor Allen con cui il cantante ha due figli. Quello di cui siamo certi è che in questo momento per il cantante di Latina, Paola Zukar è molto probabilmente, la persona giusta che può affiancarlo e rilanciarlo in un mercato discografico in cui la musica rap è diventata sempre più centrale.