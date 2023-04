Nikita Pelizon è la vincitrice il Grande Fratello Vip 2023. Questa notte la modella triestina si è aggiudicata la vittoria della 23esima edizione del reality, la settima nella versione Vip. Ma chi è Nikita Pelizon? Conosciamola insieme grazie ad alcune informazioni su di lei raccolte in rete.

Chi è Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello VIP?

Nikita Pelizon è una modella e influencer ventinovenne originaria di Trieste, nota al grande pubblico per aver preso parte come single nel 2018 al programma tv Temptation Island ideato da Maria De Filippi. Nikita è stata anche la ex fidanzata di Matteo Diamante durante il reality Ex on the Beach. Negli ultimi tempi ha preso parte anche a Pechino Express insieme a Helena Prestes. Da questa notte è la vincitrice della settima edizione del GF Vip.

Biografia di Nikita Pelinzon

Nata il 20 marzo 1994 a Trieste, Nikita Pelizon si appassiona fin da piccola alla moda. A soli 18 anni decide di intraprendere la carriera da modella dopo essere stata ripudiata dai genitori e dalla comunità: infatti i suoi genitori sono dei Testimoni di Geova ma Nikita decide all’età di 16 anni di non seguire la religione dei suoi genitori proprio mentre doveva unirsi in matrimonio con il fidanzato dell’epoca.

Appena diciottenne, comincia la sua carriera grazie a degli shooting fotografici. Nikita attualmente non è in buoni rapporti con sua madre mentre è riuscita a recuperare quello con suo padre. Una volta trasferitasi a Milano, la Pelizon inizia a sfilare sulle passerelle di grandi marchi di moda, successivamente diventa testimonial di una nota compagnia telefonica.

Il rapporto con la religione dei suoi genitori

Della sua infanzia e del difficile approccio alla religione dei suoi genitori, Nikita racconta: “Da subito ho capito che non vivevo un’infanzia come tutti gli altri perché andavo in giro a predicare la parola di Dio. Sono cresciuta con la Bibbia davanti, i miei sono molto praticanti. Quando gli altri bambini festeggiavano il compleanno, io dovevo stare fuori dalla porta. Non potevo stare con i compagni più dell’orario scolastico perché si stava solamente con le persone della stessa religione”.

Nikita Pelizon fidanzato

Nikita Pelizon oggi è single dopo la relazione con Matteo Diamante, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti, non ha avuto altre storie importanti. Prima di entrare nella casa di Cinecittà Nikita stava frequentando l’imprenditore Valerio Tremiterra di 51 anni. Tra i due però sembra esserci sono una semplice amicizia. Per chi volesse seguire Nikita su Instagram il suo profilo è: @nikitasemplicemente