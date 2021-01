Chi è Miryea Stabile de la Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? La ballerina ed influencer è tra le protagoniste della nuova edizione del programma cult di Italia 1 condotto quest’anno da Andrea Pucci con la complicità di Francesca Cipriani. Ecco le curiosità sulla bellissima pupa!

Miryea Stabile: da Ciao Darwin a La Pupa e il Secchione 2021

Miryea Stabile da Ciao Darwin a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: la ballerina e influencer nel cast della nuova edizione del programma cult di Italia 1. Bionda, solare e autoironica, Miryea ha 22 anni e viene da Brescia. Bellissima da togliere il fiato, la ragazza rappresenta a pieno il concetto di pupa ed è consapevole di esserlo.

Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes e durante i suoi discorsi non mancano parole come “top” e “adoro”. Nonostante la bellezza oggettiva, Miryea è una ragazza con un passato davvero difficile fatto di sofferenza e non accettazione sia in ambito familiare che scolastico. Una “pupa” che sicuramente saprà far divertire, ma anche conquistare l’attenzione del pubblico maschile (e non solo).

Attenzione non è al suo debutto televisivo, visto che la bellissima Miryea si è fatta notare in diversi programmi di successo come “Take me out“, “Furore“, “Detto Fatto“, e “Guess My Age“. La partecipazione televisiva più importante è stata quella a “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis dove rappresentava il mondo dei Belli nella sfida “Belli contro Brutti”.

Miryea Stabile, altezza e Instagram

Conosciamo meglio Miryea Stabile de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. La ragazza è nata a Brescia, ma oggi vive a Milano dove lavora in ambito sportivo dopo aver studiato presso l’ ISSA Europe, una scuola di certificazioni del settore fitness. Non solo, Miryea è una ballerina e proprio grazie alla danza ha preso parte a diversi programmi tv.

Molto attiva sui social, la 22enne di Brescia sul suo profilo Facebook ha scritto un messaggio che la rappresenta: “fai ciò che senti giusto nel tuo cuore, tanto gli altri avranno sempre qualcosa da ridire“. Un atteggiamento giusto in un’epoca in cui è più facile giudicare che apprezzare.

Per chi volesse seguirla questo è il suo profilo Instagram miryeastabile!