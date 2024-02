Chi è Maninni, l’artista che a Sanremo 2024 canta Spettacolare? Cosa sappiamo su di lui dal suo percorso nel talent di Amici di Maria De Filippi? Ecco età e biografia e alcune news che circolano su internet. Questo giovane cantante sta destando parecchie curiosità e per molti critici musicali potrà fare un bel percorso a lasciare tutti di stucco.

Chi è Maninni? Ecco età e altre news su di lui

Alessio Mininni in arte Maninni è un artista nato a Bari il 19 dicembre 1997. Nonostante la giovane età si è affacciato nel mondo della musica imparando a suonare la chitarra, e ha esordito come cantante con i brani Parlami di te e Peggio di te nel 2017. Qualche anno dopo, nel 2021, ha pubblicato Senza, con il quale è entrato nelle playlist Spotify Scuola Indie e New Music Friday.

A farlo innamorare della musica è stato suo padre. Quando era ancora un bambino, infatti, lo ha portato con sé a un concerto degli U2. Come si può immaginare questi ultimi sono diventati i suoi artisti preferiti. A loro si aggiungono:

Pink Floyd

Radiohead

Oasis

Vasco Rossi

Ligabue

Cesare Cremonini

Alessio Maninni ad Amici di Maria De Filippi

Alessio ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2016. Il suo percorso all’interno del talent di Canale 5 non è durato molto. Alcune sue canzoni sono giunte a stupire i giudici, ma dopo poche puntate è stato eliminato.

Per aiutare la memoria dobbiamo tornare indietro all’edizione in cui hanno partecipato: Andreas Muller, Lo Strego, Mike Bird e Riccardo Marcuzzo.

Nonostante il breve periodo passato nella scuola più spiata d’Italia, Alessio ha potuto imparare molto.

Ecco chi è Maninni: le altre indiscrezioni su di lui

Quali altre news sappiamo su di lui? Nelle ultime interviste ha dichiarato di essere ipocondriaco e di temere tantissimo di ammalarsi. Nonostante questa possa essere una paura di molti artisti, soprattutto in previsione di una gara così importante, Maninni ha sottolineato di avere questa fobia sempre, non solo in occasione dei grandi eventi.

Per questo motivo prima di partire per la Liguria ha riempito la valigia di integratori e di medicinali.

Oltre a ciò sappiamo che ha una nipotina che a marzo compirà un anno e che nel mentre rimarrà davanti alla tv a fare il tifo per lui.